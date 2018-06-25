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本港首隻以「同股不同權」形式上市的小米集團(01810)首日招股，孖展認購反應較預期冷淡。

綜合多間券商數據顯示，小米首日招股借出約32億元的孖展額，相當於公開發售部分超額認購約0.33倍。其中，耀才借出孖展約13億元，輝立則借出12億元。

小米今日起至周四(28日)招股，每股招股價介乎17元至22元，集資370.6億元至479.6億元，每手200股，入場費4444.34元。

股份將於下月9日掛牌。

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