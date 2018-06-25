港股直擊 即巿股評

市場懶理人行降準，六絕魔咒下，中港股市續無運行，上證挫逾1%收市，恒指上周五反彈過後，今日又再下挫，全日瀉377點，失守兩萬九及250天牛熊線收市，更是自2016年7月13日來接近兩年首次低於牛熊線收市。

不過，北水續流入博反彈，今日有12.34億元(人民幣﹒下同)掃入，較上周五增29.08%，更是連續四個交易日錄得淨流入，合共金額41.4億元。

人民幣急跌，內地航空股更是今日跌市重災區，沽盤亦見北水手影，國航(00753)全日錄得北水淨沽1.27億元，為北水沽得最狠個股；南航(01055)亦見北水流走，全日錄得2995萬元流出。

西安推新政禁企業名義投機炒樓，主打二三線城市的碧桂園(02007)全日捱沽，收市挫5.75%，為表現最曳恒指成份，而全日亦獲北水淨沽走9796萬元人民幣，亦是北水第二大淨流出股份。鏡頭模組一哥舜宇(02382)，北水熱情冷卻，由上周五淨購入8566萬元，轉至今日淨沽出8287萬元。

人行降準，加上摩通續撐內銀股，續予行業「增持」評級，四大行之一的建行(00939)，全日獲5.68億元淨北水流入，成為北水淨掃入最多個股；北水依然鐘情生物科技股，金斯瑞亦獲淨買入2064萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、融創(01918)、國航、騰訊(00700)、碧桂園、中芯(00981)、招行、舜宇、南航及上石化(00338)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、舜宇、融創、國航、東江環保(00895)、中芯、南航、金斯瑞、中興(00763)。

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