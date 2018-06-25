港股直擊 即巿股評

小米集團(01810)今起招股至6月28日(周四)中午截止，擬按每股17元至22元發售近21.8億股(當中有約14.34億股為新B類股份和約7.45億股舊股)，5%作本港公開發售，並有15%超額配股權(全為B類股份)，以定價中位數(19.5元)計算，集資淨額約275.61億元。預計股份於7月9日掛牌上市。

集資所得款項約30%用於研發及開發核心自家產品，包括：智能手機、智能電視、筆記本電腦、人工智能音箱和智能路由器；約30%用於投資擴大及加強IoT(物聯網)與生活消費產品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業的生態鏈；約30%用於全球擴張，包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴。

小米共引入7名基礎投資者，合共認購約5.48億美元(約42.74億港元)，其中，國開行私募基金認購5.18億港元；順豐認購3000萬美元(約2.34億港元)；中國移動、高通各認購1億美元(約7.8億港元)；CICFH Entertainment認購1.92億美元(約14.98億港元)；招商局集團及保利集團分別認購2800萬美元(約2.18億港元)及3200萬美元(約2.5億港元)。基石投資者禁售期半年。

優勢

小米為國內中低端手機市場的霸主，進入人口數量逼近中國的印度市場也頗為成功，根據招股書，集團首季在兩個市場的線上智能手機出貨量均為列第一，中低端手機業務堅實，亦有利發展物聯網和互聯網服務。

弱勢

集團一直以互聯網公司自居，目標是打造「生態鏈」。但事實上，其物聯網和互聯網服務生態仍屬相對初期，比如其MIUI論壇2010年8月設立到2018年3月活躍用戶才900萬，比起手機系統MIUI的1.9億個月活躍用戶不足半成。另外，小米產品「參考」形象深入民心，其研發能力始終有待證明，共手機系統MIUI是基於Andriod的開源軟件，早前中美貿易戰亦一度傳出禁止中國公司採用Andriod技術，內銷是可以有替代品，外銷則頓成困局。

機會

在「生態鏈」裡面，小米目前較有能力先搶佔智能家居市場，目前其產品布局已顯示出意圖，當然技術上距離已開始融入人工智能的Google Home和Amazon Echo仍有很大差距，但定價策略和「參考」技能可霸佔中低端市場。

威脅

物聯網和互聯網服務「生態鏈」，始終避不過與世界級的阿里及騰訊(00700)交手，其「生態鏈」如何處理與支付寶及微信小程序等已入屋的智能生態的關係，極考驗管理層的戰略部署。另外，有別於一般智能設備生產商，小米手機業務特性是低毛利，招股書顯示紀錄期內75%手機售價是1299元人民幣或以下，去年硬件業務毛利率僅8.7%，董事長雷軍更承諾未來每年硬件淨利潤率不高於5%，未來增長要依靠物聯網和互聯網服務商業化。

小結

小米業務野心夠大，但缺乏核心技術支持，手機業務靠便宜取勝，至於物聯網和互聯網服務「生態鏈」發展上，欠一兩個明確突破口。另外小米估值貴，經過去年數隻表現失色的科技新股洗禮後，市場初步反應偏冷，而且小米市值大初期炒起難度也高。

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