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恒大健康(00708)公布，以67.47億元向中譽集團(00985)主席趙渡收購其持有45%法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)權益及日後所需投入資金，成為FF大股東，代價以自有資金及由股東貸款撥付。

FF是由樂視創辦人賈躍亭投資的新能源汽車公司，趙渡於2017年11月30日與FF原股東訂立協議，同意出資20億美元獲取45%FF權益，已投入8億美元資金，另外12億美元則將於明年底及2020年底各投入6億美元。FF原股東則持有33%權益，剩餘22%將留作股權激勵計劃。

恒大健康所收購的FF權益，每股股份有1股投票權，FF原股東每股股份則有10股投票權，倘FF原股東違約情況下，投票權將出現反轉，特別投票權將回到恒大健康手上，而股權激勵計劃則不具任何投票權。

根據協議，大股東中國恒大(03333)將向恒大健康提供67.5億元無抵押3年期貸款，年利率7.6%，以支付收購代價。

恒大健康將委派兩名董事，擬提名中國恒大副主席兼總裁夏海鈞擔任合資公司董事長，並擬提名該公司主席時守明擔任合資公司的另一名董事。

該公司指出，通過今次收購，可通過收購全球領先的新能源汽車技術和產品，有機會在高速成長的新能源汽車行業獲得強大競爭力，佔領市場份額，實現業務多元化。