港股直擊 即巿股評

人行昨日突公布定向降準，向市場放水約7000億元人民幣資金，但措施未能提振中港股市，兩地股市午後顯著下挫，恒指一舉失守250天線和兩萬九關口，大市有超過七成半股份下跌。

恒指低開12點，開市後曾轉升64點，見29403點全日高，之後沽壓驟增，再度失守250天線(約29309點)，午後沽壓加劇，更失兩萬九關，最多曾挫443點，低見28895點創今年低。恒指收報28961點，跌377點或1.3%，創去年12月15日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為76%，上升股比例為24%。

全日成交額1073.09億元，較上日減少約82.64億元。

國企指數收報11208點，跌130點或1.1%，創去年12月7日以來收市新低。

恒指即月期貨收市跌382點或1.3%，報28953點，低水8點。

A股尾段受壓，滬指收市挫1.05%；深成指跌0.9%。兩市成交額約3079億元人民幣。人民幣滙價弱勢，當中離岸人民幣兌美元(CNH)曾見6.5540。

歐洲三大股市最新受壓；美國道指期貨最新跌164點，報24435。

藍籌股方面，內地定向降準，人民幣受壓，中資金融股向下，建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌1%；中行(03988)跌0.8%；交行(03328)跌0.6%；平保(02318)跌1.5%。另外，友邦(01299)跌2%；騰訊(00700)跌2.2%；金沙中國(01928)挫3.6%；銀娛(00027)挫3.8%。相反，資金流入公用及收息股，長建(01038)升1.1%；煤氣(00003)升1.6%；電能(00006)升0.2%；領展(00823)升0.8%。

焦點板塊

內房股：西安市暫停企業單位購買住房，以防止透過企業名義投機炒樓，內房捱沽，碧桂園(02007)插5.8%；旗下熱炒半新股碧桂園服務(06098)今早創新高後，收市倒挫6.3%。另外，華潤置地(01109)跌3.8%；中國海外(00688)跌3.9%；萬科(02202)跌3.9%；雅居樂(03383)挫5.9%；旭輝(00884)跌3.2%；恒大(03333)挫5.3%；融創(01918)插6%；龍湖(00960)跌2.2%；世房(00813)跌4.7%；龍光(03380)除息，股價挫4.6%；新城(01030)挫8%；時代中國(01233)挫6.7%。

能源股：石油出口國組織(OPEC)據報同意每日增產約70萬桶，較預期100萬桶少，外圍油價上周五造好，紐油飆升4.6%；布油升3.4%，不過最新在亞洲時段回軟，布油吐1.29%。石油股先升後回，收市普遍靠穩，中海油(00883)曾升半成，收市升2.4%；中石油(00857)升0.4%；不過中石化(00386)跌1.1%。油服股方面，中海油服(02883)升3.5%；中石化油服(01033)升0.9%；海隆控股(01623)升0.8%；安東(03337)升0.9%。另外，多隻燃氣股造好，華潤燃氣(01193)創新高，收市升2.3%；新奧(02688)創新高，收市升2%；港華燃氣(01083)升2.5%。不過，中國燃氣(00384)上周五公布全年多賺46.95%，股價先升轉跌，收市挫4.4%。

消費零售股：今日亦普遍跑輸，周大福(01929)挫6.2%；莎莎(00178)早前公布業績後獲多家大行上調目標，股價收市挫9.5%；利福國際(01212)挫5.7%；歐舒丹(00973)跌1.9%；特步國際(01368)早上曾挫11.4%，中午公布獲管理層增持，收市跌幅收窄至3.8%；安踏(02020)跌3.7%；李寧(02331)跌3.9%。

人民幣敏感股：人民幣兌美元中間價連續四個交易日下跌，外債多的內地航空股受壓，國航(00753)挫6.8%，其A股跌停；東航(00670)挫6.2%，其A股跌停；南航(01055)插9.3%，其A股一度逼近跌停，收市挫9.74%。紙業股亦向下，玖紙(02689)挫8.1%，成交額3.13億元；理文造紙(02314)跌1.5%；陽光紙業(02002)跌3.2%；晨鳴(01812)挫4.1%。出口和美國業務佔比較重的股份方面，敏華(01999)挫7.7%；創科(00669)跌1.8%；萬洲(00288)創逾一年低，收市挫3.7%；敏實(00425)跌2.9%。

科技股：手機設備股受壓，舜宇(02382)被高盛降目標，收市挫4.9%；瑞聲(02018)跌1.9%；丘鈦(01478)挫4.7%；比亞迪電子(00285)跌3%；雷蛇(01337)創新低，收市挫5.8%；中興通訊A股(000063.SZ)反覆跌停，H股(00763)跌1.5%。半導體股先高後低，華虹(01347)曾升7.3%創新高，收市倒跌0.6%；中芯(00981)跌2.8%； ASM太平洋(00522)跌3%。通訊設備股回升，長飛(06869)升2%；南方通信(01617)升3.1%。科網股兩極，美圖(01357)創新低，收市跌3.1%；金蝶(00268)跌3%。相反，金山軟件(03888)升1%；閱文(00772)升0.8%；易鑫(02858)創新低，收市回升0.6%。

焦點股份

東江環保：AH股急挫，H股(00895)今早除息，股價曾挫25.5%，收市挫17.9%，成交額1.67億元。A股(002672.SZ)跌停。另外，集團公布，董事會於近日收到公司內部審計負責人郭一曲因退休辭職。

南旋(01982)：股價創近兩年低，收市急挫11.9%。集團公布全年純利微跌0.3%至3.27億元，每股盈利為15.32仙，毛利率下滑3個百分點至20.7%，末期息0.6仙。

晶苑國際(02232)：曾挫16.3%，見5.5元創上市新低，收市挫14.9%，成交額4000萬元。股價連跌9日累挫28.6%。野村上月底發表報告，下調晶苑評級至「中性」，目標價降至8.8元，該行指集團毛利率或會受壓，集團其後回應指董事會認為整體財務業績將不會受到重大不利影響。昨日再發公告，指留意到股價上周五(22日)股價下跌，再強調集團不會受到重大不利影響的見解。

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