港股一度跌穿二萬九，低見28999，瀉339點，現跌幅略收窄，惟仍挫317點，資金流入公用股避險，長江基建(01038)現升1.57%，造58.35元，為升幅第二大藍籌股，成交金額1.18億元。
此外，中電(00002)亦升0.44%，造80.55元；煤氣(00003)更漲1.07%，造15.1元；電能實業(00006)走高0.18%，造54.7元；港燈(02638)升0.67%，造7.5元。
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此外，中電(00002)亦升0.44%，造80.55元；煤氣(00003)更漲1.07%，造15.1元；電能實業(00006)走高0.18%，造54.7元；港燈(02638)升0.67%，造7.5元。
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