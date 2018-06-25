即巿股評 港股直擊

上周五美股個別發展，道指終止八連跌，帶動港股當晚夜期跟ADR齊齊反彈，再加埋人行噚日宣布放水，以為港股點都可以守一守條250日線彈番些少，結果大市反彈乏力，再度下試上周五低位。恒指略為低開12點，咁樣開市已經常降準消息無到，雖然開市後曾升64點，見過29403點半日高位。不過缸邊友有過4月份人行降準，大市一彈即散嘅經驗，反彈把握機會減磅，令港股沽壓沉重，恒指再失250日線(29309)，半日最多跌205點，低見29133點，中午收市報收29227點，跌幅略為收窄。國指則跌52點，報收11287點。

阿Man都預咗降準都唔屬於乜嘢利好消息，4月份降準只為放水畀內銀還錢畀人行，今次放水目的更可悲，美其名係推動進一步推進市場化法治化債轉股，實際係逼內銀由債主變股東，債仔無錢還，以股償債，爛帳收唔番，仲要孭多重風險，阿Man都戥啲內銀股可憐。為咗配合阿爺去槓桿，又唔想啲企業連環爆煲，內銀唯有肩負呢個責任，將呢個包袱孭上身。既然放水未能夠揼到去魚缸救市，即係北水亦唔會多咗流入港股，港股彈唔起亦屬意料中事。

況且多個利淡因素仍然充斥市場，包括貿易戰升溫，中美雙方喺距離開徵關稅不足十日嘅時間，仍未見有任何握手言和嘅舉措，反而態度強硬，似乎貿易戰由當初嘅口水戰，極有機會演變為真‧貿易戰。全球貿易戰一旦爆發，相信個個都會成為輸家，暫時呢個陰影仍困擾資本市場，令資金傾向避險，股市當然無運行。

睇番今日半場石油股急升，主要OPEC增產幅度遠低於預期，油價上周五顯著上升，三桶油逆市上升，若然無咗三桶油支撐，恒指今日肯定再見新低。至於內房股亦受壓，原因係人民幣持續貶值，加上內地去槓桿仍未完成，對於一向以債冚債嘅內房股並非好事，銀根緊掘下融資成本上升，內房股或又步入有波幅，冇升幅嘅悶局。油價回升航空股定必遭殃，再加上人仔持續貶值，對以人仔收入為主，以及用歐羅及美元嚟找買飛機數嘅航空股亦無運行，今日內地航空股嘅走勢，剛好跟石油股背道而馳。

五窮月就窮唔晒，但六絕月走唔甩，期指結算前港股雖然仍能守住二萬九水平，但一旦確認250日線失守，港股有機會步入熊市。唔少人問阿Man，咁港股係咪股災喇，熊市係一個漫長跌浪，而股災係由個別事件所引發嘅崩盤式急挫，暫時引發股災嘅負面因素仲未爆煲，至於幾時爆同埋乜事爆，除非有個預知未來嘅水晶球，否則無謂亂咁估。只知道港股一旦確認步入熊市，走勢會跟之前兩年剛剛相反，之前係逢回吐吸納，兼且buy and hold；至於熊市呢，當然係逢反彈減持，炒作博反彈亦只能hit and run。其實以港股整體實際PE計算，現價估值又真係唔算高，可惜內地一直去槓桿，完全抽住港股後腿。而港交所(00388)手鬆鬆放行嘅首隻同股不同權股小米(01810)，定出天價招股貴過騰訊(00700)及蘋果，剛招股已被全城唱淡，若然嚟緊要上市嘅新經濟股又係咁款，港股想借新經濟股翻身似乎無望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)