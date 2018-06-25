港股直擊 即巿股評

內地昨日公布定向降準，釋放約7000億元人民幣資金，不過中港股市今早對措施正面反應有限，A股半日反覆靠穩，恒指更失250天線。板塊以石油及燃氣股表現最好。

恒指低開12點，開市後曾轉升64點，見29403點半日高，之後沽壓驟增，再度失守250天線(約29309點)，11時前跌幅突破200點，最多跌205點，見29133點半日低，中午收市前跌幅收窄。恒指中午收報29227點，跌111點或0.4%，大市成交額481.79億元。

國企指數報11287點，跌52點或0.5%。

A股半日反覆靠穩，滬指升0.17%；深成指升0.6%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；騰訊(00700)跌0.8%；銀娛(00027)跌2.5%。相反，中銀香港(02388)升1%；滙控(00005)升0.1%；煤氣(00003)升1.2%；中電(00002)升0.6%；領展(00823)升1.4%。內地定向降準，中資金融股個別走，建行(00939)升0.3%；工行(01398)跌0.5%；中行(03988)跌0.3%；交行(03328)跌0.6%；平保(02318)跌1.3%。

焦點板塊

石油股：石油出口國組織(OPEC)據報同意每日增產約70萬桶，較預期100萬桶少，外圍油價上周五造好，紐油飆升4.6%；布油升3.4%，不過最新在亞洲時段回軟，布油吐1.7%。石油股跑出，中海油(00883)曾升半成，半日漲3.2%；中石油(00857)升1.6%；中石化(00386)升0.6%。油服股方面，中海油服(02883)升4.9%；中石化油服(01033)升1.8%；海隆控股(01623)升2.5%；安東(03337)升3.8%。

燃氣股：華潤燃氣(01193)今早尋頂，高見34.45元創上市新高，半日升3.6%；新奧(02688)創新高，半日升2.3%；港華燃氣(01083)升1.9%；北控(00392)除息，半日升0.2%。不過，中國燃氣(00384)集團上周五公布全年多賺46.95%，半日先升轉跌2.9%。

消費零售股：今早普遍跑輸，周大福(01929)跌3.1%；莎莎國際(00178)早前公布業績後獲多家大行上調目標，股價半日挫5.7%；利福國際(01212)挫4.6%；歐舒丹(00973)跌3.4%；特步國際(01368)曾挫11.4%，半日跌7.3%；安踏(02020)跌2.7%；李寧(02331)跌1.2%。

內房股：西安市暫停企事業單位購買住房，以防止透過企業名義投機炒樓，內房股普遍受壓，碧桂園(02007)挫3.8%；中國海外(00688)跌1.9%；萬科(02202)跌1.7%；華潤置地(01109)跌2.4%；雅居樂(03383)跌2.7%；旭輝(00884)跌2.6%；恒大(03333)跌1.4%；融創(01918)跌1.6%。不過碧桂園旗下碧桂園服務(06098)尋頂，今早再創新高，半日升1.7%。

中資航空股：人民幣兌美元中間價連續四個交易日下跌，外債多的內地航空股受壓，國航(00753)挫5.4%，其A股挫5.7%；東航(00670)跌3.7%，其A股跌3.95%；南航(01055)挫5.7%，其A股挫4.08%。

科技股：手機設備股受壓，舜宇(02382)被高盛降目標，半日跌2.9%；瑞聲(02018)跌1.2%；丘鈦(01478)跌2.4%；比亞迪電子(00285)跌2.5%；雷蛇(01337)創新低，半日挫3.9%。相反中興通訊A股(000063.SZ)一度跌停，半日跌9.08%，H股(00763)半日升2.2%。半導體股造好，華虹半導體(01347)創新高，半日升3.3%；中芯(00981)升0.4%； ASM太平洋(00522)跌0.5%。通訊設備股回升，長飛(06869)升3.3%；南方通信(01617)升3.7%。科網股兩極，美圖(01357)創新低，半日跌3.7%；金蝶(00268)跌2%。相反，金山軟件(03888)升2.7%；閱文(00772)升2.8%；易鑫(02858)升1.5%。

焦點股份

東江環保：AH股急挫，H股(00895)今早除息，股價半日挫17.7%，成交額1.11億元。A股(002672.SZ)跌停。另外，集團公布，董事會於近日收到公司內部審計負責人郭一曲因退休辭職。

南旋控股(01982)：股價半日急挫11.9%。集團公布全年純利微跌0.3%至3.27億元，每股盈利為15.32仙，毛利率下滑3個百分點至20.7%，末期息0.6仙。

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