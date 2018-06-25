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今日 12:09 港股直擊 即巿股評

半日挫111點 再度失守250天線

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內地昨日公布定向降準，釋放約7000億元人民幣資金，不過今早對中港股市提振力度有限，恒指下試上周五低位。

恒指低開12點，開市後曾轉升64點，見29403點今早高，之後沽壓驟增，再度失守250天線(約29309點)，11時前跌幅突破200點，半日最多曾跌205點，低見29133點。恒指中午報29227點，跌111點或0.38%，大市成交額481.79億元。

國企指數報11287點，跌52點或0.46%。

藍籌股方面，石油股造好，中海油(00883)急升3.24%; 中石油(00857)升1.58%; 內房受壓，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別跌3.84%及2.36%; 權重股友邦(01299)跌1.38%。

OPEC增產幅度細，外圍油價上周五造好。油服股逆市炒上，中海油田服務(02883)及安東油田服務(03337)齊創逾1周高，分別升4.90%及3.77%; 宏華(00196)漲2.74%。

紙業股續弱，玖紙(02689)跌至去年7月的低位，大跌5.73%; 晨鳴紙業(01812)尋底，跌2.11%; 另外，陽光紙業(02002)及理文造紙(02314)分別跌1.62%及1.72%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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