華虹半導體(01347)逆市攀升，再創上市新高，一度高見29.25元，飆升7.34%，現造28.9元，揚6.06%，成交金額1.63億元。
同業中芯(00981)也漲0.71%，造11.38元；至於晶片設備商ASM(00522)，現無升跌，造100.5元。
內地券商天風證券上周發表報告，指模擬及分立電子零件進入行業上升周期，8英寸晶圓廠商紛出現滿載情況，華虹作為內地最大的8英寸晶圓加工廠，後市值得重點關注。
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