港股直擊 即巿股評

星期六(6月23日)晚基本上係我咁大個女第一次去聽投資講座(與其叫講座，倒不如叫talk show好過)，係呀！就係黃國英嘅talk show，兩個鐘絕無悶場之餘仲獲利良多，感謝贈飛嘅前輩！(唔講啦，心照啦！)而參與呢個talk show嘅人都會獲得一袋精美禮品，由於戰友Jack話我知佢太太係黃國英粉絲，於是...借花敬佛，不用謝！(國語，感覺豪氣啲~哈哈)

噚日(24日)人民銀行無啦啦宣布降準0.5個百分點，市場嘅反應就係：恒指今朝開市微跌12點；由9點上巴士塞車塞到我依家10點40分先返到公司打稿打到呢度，恒指跌幅擴大至跌173點，報29165點，目前仍處於250天線(29309點)以下水平。如果換條保歷加通道嘅話，由上個星期二(19日)連續四個交易日，恒指粒燭都係有一半處於保歷加通道底以外位置，今日總算叫做屈返入去保歷加通道裏面，原因好簡單：就係保歷加通道口拓闊咗，令到今日粒燭可以喺返通道裏面。

「通道口拓闊咪即係比位個市跌囉？」呢句說話只能夠比50分，因為通道口拓闊係代表比位個市，但升定跌就再要睇埋其他嘢，好似你望望恒指日線圖上嘅SlowSTC(14,3)，%K線同%D線分別為4.518同7.147，呢兩個單位數反映超賣到無可能再超賣咁滯，至於MACD方面，DIV座山開始有落山嘅跡象，同時MACD線亦見畫緊個兜底出嚟，似乎準備由熊區爬返上牛區。而14天RSI雖然呢幾日嘅數值都未有回升，不過根據今年14RSI嘅表現，最低嘅水平喺今年2月9日嘅29.41，對比依家嘅33.45，亦係一幅就收工嘅格局。

咁就確認恒指觸底反彈？非也，就算係一條「降通道」，裏面都會夾雜住啲陽燭係度，唔會清一色陰燭嘅。再睇埋恒指牛熊證街貨圖你就明。依家10點55分，恒指做緊29149點，最近嘅牛證就喺29000至29099點，呢度有1607張期指；再落多100點，即係28900至28999點，呢度有1099張期指，兩part有成過千張街貨係度，又點會咁順攤呢？今日星期一(25日)，仲有三日就期指結算，亦即係我家老爺親身飛過去俄羅斯睇世界盃嘅大日子， I wonder~

恒指熊(69454)，收回價30338點，距離現價有逾1100點，但已經係市場上第四隻貼價嘅熊證啦，成交都大架，小注試試佢。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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