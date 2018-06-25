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今日 10:39 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地航空股齊挫逾3% 人幣中間價四連跌

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人民幣續陷弱勢，中間價更連續四個交易日下跌，內地航空股遭拋售，三大航空股齊挫逾3%，國際航線較多的國航(00753)，最新造8.37元，跌3.5%，成交金額8121萬元。

至於東航(00670)也下滑3.75%，報5.83元；南航(01055)則挫3.9%，造7.43元，為表現最差的內地航空股。

人民幣兌美元中間價第四天下跌，今早報6.4893，較上周五中間價6.4804，下調89點子或0.14%。

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