港股直擊 即巿股評

雖然人民銀行昨午宣布降準，但今早未有提振港股，恒指在十時後挫逾百點。

恒指低開12點報29326，開市後倒升，暫時見最多升64點，高見29403；其後突見沽壓，10時後跌勢轉急，暫時見最多跌181點，低見29156。截至10時23分，恒指跌118點報29220。

國企指數最新跌40點報11299。

人行降準，上證指數今早一度重上2900點水平，高見2908，惟之後復見沽壓，現倒跌1點報2888。

美國道指期貨最新跌126點報24473。

騰訊(00700)受壓拖累大市，最新跌1%報393.4元。

內銀股上周弱勢，人行放水下，今早好淡爭持，建行(00939)最新升0.3%報7.4元；中行(03988)要跌0.5%。

油價上周五急升逾半成，「三桶油」以中海油(00883)表現最好，曾抽升半成，現升3.2%；中石油(00857)升1.8%；油服股亦造好，中海油田服務(02883)升逾半成。

半導體股造好，華虹半導體(01347)再破頂，最新升逾6%，中芯(00981)升近2%。

燃氣股個別走，中國燃氣(00384)績後受壓，最新跌3%；華潤燃氣(01193)上周五已急升，今早再破頂，曾升逾7%，最新升3.6%。