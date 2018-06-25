香港財經 港股直擊

本港首隻「同股不同權」新股小米集團(01810)今日起招股，多間銀行及券商推出認購優惠「吸客」。

其中，恒生銀行(00011)認購小米新股，手續費全免，並推出新股貸款利息優惠。小米新股貸款「一口價」最低收費208元，而貸款按金最低約5.5萬元，貸款額可高達九成。此外，客戶申請其他小米新股貸款金額之貸款年利率為P-2.1%。

工銀亞洲股票客戶透過網上銀行現金認購小米，可豁免認購手續費優惠，而融資認購亦可享特低利息或「一口價」優惠。此外，若客戶透過該行成功辦理認購申請小米，不論成功「抽中」與否，小米上市首日經網上或手機銀行買賣亦享零佣金優惠。

由即日起至周六(30日)在富途證券開戶，即送小米手環，而認購新股再送小米行動電源。致富則提供孖展優惠，客戶可以100%孖展、免息和免按金抽三手小米新股。

在英皇證券新開立戶口，即可享零利息、零手續費及免入錢優惠。新客戶在7月9日至7月31日期間，可享買入或賣出小米免佣優惠，不設上限。

此外，民眾證券認購小米可享「免入錢、免息、免手續費、暗盤沽出免佣」四免優惠，提供100%免息免手續費孖展抽5手小米。

小米今日起至周四(28日)招股，每股招股價介乎17元至22元，集資370.6億元至479.6億元，每手200股，入場費4444.34元。

股份將於下月9日掛牌。