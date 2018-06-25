即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開高走，全日波幅347.45點。恒指收報29338點，升42點或0.15%，成交金額990.45億元。國指收報11339點，跌24點或0.22%；上證收報2889點，升13點或0.49%。三項指數個別發展，以國指表現較差。

恒指以陽燭「陀螺」收市，最低跌至29089點，創2017年12月19日以來低位，即創了今年新低。恒指跌穿250 SMA後反彈，收市水平亦返回其上(國指則早已失守250 SMA)。MACD快慢線負差距擴潤，走勢仍淡。全日上升股份792隻，下跌764隻，整體市況平平。

歐盟上周五開始對價值28億歐元的美國產品加征關稅，以報復美國鋼鋁關稅措施；而特朗普威脅要對所有進入美國的歐洲汽車徵收20%關稅，事件令全球貿易戰再升溫。歐盟委員會稱，美國與其最親密貿易伙伴之間的沖突未來幾個月勢將加劇，WTO規則面臨存亡危機。

中國央行在2018年《中國區域金融運行報告》中表示，全球經濟有望繼續保持回暖態勢，但貿易摩擦、地緣政治、主要經濟體貨幣政策正常化等也給全球經濟發展帶來較大的不確定性。

中國央行周日宣布，自7月5日起下調部分金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放7000億元人民幣資金。央行半年內降准三次，加之此前超額續作MLF，貨幣政策轉向信號顯現，結構性寬鬆得到確認。

OPEC及其盟國最終簽署了原油增產協議，支持100萬桶/日的名義增產幅度。事件減少了與油價相關的不明朗因素，利好油價，也利好美股三大指數表現。今早亞太股市回軟，夜期及ADR偏好，料恒指在人行降準的消息帶動下，有望高開，但若未能上破 30000點水平，指數或會掉頭回軟。

個股介紹：

維珍妮(02199)的主要業務為從事設計、生產及買賣胸圍及貼身內衣、胸杯及其他模壓產品，以及功能性運動類產品。

集團早前發出盈喜，預期截至2018年3月31日止年度的溢利較上一財政年度錄得顯著增幅，原因包括(i)客戶訂單增加；及(ii)越南工廠持續提升效率所致。集團將會在2018年6月30日或之前公布業績。

股份現價市盈率為78.25倍，周息率0.799%。預料業績改善將助使估值變得更合理。股份上日收報6.26元，上望6.9元，止損設於6.17元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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