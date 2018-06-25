港股直擊 即巿股評

港股上周五再創今年以來低位，恒指連跌兩周累挫5.2%；人民銀行昨午突然宣布降準，料為大市短期回穩提供支持；油價上周五大幅反彈，留意今日「三桶油」表現。

上周五美股三大指數漲跌不一。道指收市升119點或0.49%，報24580點，結束連跌八日走勢，不過仍未收復50天線，全個星期道指跌2%。納指周五收跌0.26%，報7692點；標普500指數收漲0.19%，報2754點。油組增產規模低於市場預期，油價急升逾5%，帶動能源股上升。投資者仍關注全球貿易局勢發展情況，包括美國與歐盟等主要交易夥伴之間的貿易摩擦升級，可能演變成為影響全球經濟增長的重大障礙。

受貿易戰影響，在截至上周三的一周，投資者從全球股票基金撤出資金高達81億美元，創紀錄新高。其中，全球新興市場股票基金的資金流出量創下60億美元的紀錄。相比之下，美國股票基金當周則流入資金51億美元。

紐約期油上周五收升5.7%，每桶報69.28美元，創一個月收市新高，並創2016年11月30日以來最大單日升幅。華爾街日報稱，油組成員國同意自7月1日起實際增產約70萬桶/日，增產數字低於原先市場預期的100萬桶，緩解了市場對於油市或出現供應過剩局面的憂慮。

經濟數據方面，美國6月Markit製造業PMI初值54.6，創七個月新低，預期56.1，前值56.4。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上周五收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.25元，較本港上日收市高0.85元；騰訊(00700)ADR收報395.88元，低1.52元；國壽(02628)ADR收報20.89元，高4仙。「三桶油」急彈，中海油(00883)ADR收報12.82元，高0.48元或3.9%；中石油(00857)ADR收報5.84元，高0.13元；中石化(00386)ADR收報7.21元，高0.16元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報69.29元，高0.59元；聯通(00762)ADR收報9.88元，高9仙。

ADR港股比例指數報29421，較上周五恒指收市高83點。恒指上周五曾挫206點，見29089點，跌穿250天線(29295點)，創去年12月18日以來新低，午後表現反覆回穩，收報29338點，升42點或0.1%，守250天線。恒指連跌兩周累挫1619點或5.2%。恒指短期阻力參考200天線約三萬點水平。留意今早美國道指期貨下跌，最新報24506，跌93點。

人民銀行昨日午後宣布，通過定向降準支持市場化法治化「債轉股」和小微企業融資。此次降準力度超出預期，可釋放資金約7000億元人民幣。分析普遍認為繼年初定向降準、4月「置換降準」後，人行第三次動用準備金率工具，與前兩次相比，本輪降準更具「普降」意味，也是人行首次通過降準支持「債轉股」。多家機構認為年內仍將有1至2次降準。上證指數上周五曾跌至近兩年低位，收市倒升近0.5%報2889點，留意A股今日會否受到降準消息而得到提振。

焦點股份

小米(01810)：本港首隻同股不同權股份，內地智能硬件生產商小米今日起公開招股，下月9日在本港主板掛牌。公司計劃發售約21.8億股股份，當中半成在港公開發售，招股價介乎17至22港元，集資最多近480億港元，是全球兩年來最大型的新股。

佳兆業集團(01638)：公布就分拆從事物業管理業務的佳兆業物業在主板獨立上市，並已遞交上市申請表。待建議分拆及上市完成後，該公司將擁有佳兆業物業不少於50%權益。

中國燃氣(00384)：公布截至3月底止全年盈利60.95億元，按年增46.95%。每股盈利1.23元，派末期息27仙。