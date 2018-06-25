即巿股評 港股直擊

中美貿易戰火愈演愈烈！先是美國於6月15日宣布對總值500億美元的中國進口商品加徵25%關稅(首階段340億美元商品關稅將於7月6日實施)，中國隨即公布一份500億元、同樣分兩；階段實施的美國進口商品加徴25%關稅清單；因應中國「以牙還牙」的迅速反擊，美國總統特朗普上星期一在港股端午假期休市當日警告說，若中國拒絕改變做法，如期實施；對美國商品加徵25%關稅，他將會另外開列大約2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅。

對於特朗普威脅把貿易戰升級，中國商務部6月19日就迅即回應表示，如果美國失去理性、出台清單，中國將不得不採取「數量型和質量型相結合」的綜合措施進行反制；6月21日，商務部發言人高峰在新聞發布會重申，如果美方出台所謂的徵稅清單……，中方已經做好充分準備，將綜合使用包括「數量型工具和質量型工具」在內的各種舉措作出強有力的回應。

高峰又表示，中美經貿磋商曾一度取得成果，並制定了十分明確的磋商路線和時間表，但美方反覆無常，挑起貿易戰，中方不得不作出強有力的回應。有關美國揚言提出新一份總值2000億美元的徵稅清單，中國兩次提到將使用「數量型和質量型」工具回應，而並不是「對稱地」單獨向美國總值2000億美元商品徵稅，原因是根據中方統計，2017年的中國對美出口總額為4297億美元，進口額則為1539億美元，即是說，中國不可能在「數量型」對美國2000億美元商品徵稅，只能在「質量型」方面作出補充和反擊。

中美貿易戰是否發展到「數量+質量」層次對抗仍有待觀察，港股上周二端午假後復市已應聲急挫，恒指跌了841點或2.77%收市，上周三稍稍反彈0.77%，但翌日再跌1.43%。到了上周五，恒指早段曾跌至29089水平，輕微跌穿2月9日的29129點今年低位後回穩，最後以29338收市，升42點或0.15%；全星期則錄得971點或3.2%跌幅。

恒指剛剛創了今年最低水平，而EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數亦明顯升穿了30%的須提高警惕水平，作為趨勢追隨者，目前實在不宜輕率估底。不過，值得注意的是，恒指過去四個交易日雖然跌達3.2%，但主板的四日平均成交額僅約1162億元，顯然大市並沒有出現恐慌性拋售。而檢視EJFQ系統的「恒指窩輪及牛熊證最痛指數」圖表可發現，截至6月22日開市前的「最痛指數」為恒指29100點，而恒指當日就稍稍跌穿29100點即反覆回穩，這現象一定程度反映「大鱷」借中美貿易戰升溫的消息，終於令無論博反彈或見低追沽的散戶嘗到「最痛」滋味。

「大鱷」既已得逞，除非特朗普真的推出2000億美元徵稅清單，否則，恒指在周四(28日)期指期權結算前，應可在現水平企穩，甚至有機會進一步反彈，老徐一於揸住月前做落的行使價30000點的short put（見5月8日「搏拳實錄」）倉底貨，等候恒指短線反彈。

老徐