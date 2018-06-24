即巿股評 港股直擊

黃國英(Alex)噚晚舉行兩年一度嘅投資Talk Show，筆者當然繼續捧場，大家最關心係Alex是否仍看好後市，以及

今次「香港隊」名單推介哪11隻港股。不過與其話Alex係大好友，不如話佢樂觀地面對每一日操作更貼切，佢

全晚多次強調"There's Always a Bull Market Somewhere"，好鄙視人家成日將「Cash is King」掛在咀邊嘅人

。Alex話，有一千幾百萬嘅人，除了股票之外，其他投資工具選擇不多，包括債券、買樓及做生意都不宜)，這

樣對股市起支持作用。

Alex話每次股市震完之後，都會平靜一段時間，俾肯學習炒股嘅投資者有喘息機會。筆者亦一直也強調心法及

方法比純股份推介重要得多。黃國英兩年前嘅Talk Show提出的「FORCE」投資原則，即「專注」(Focus)、「觀察」(Observe)、「反省」(Reflect)、「風控」(Control)及「兌現」(Encash)，今次再加多一組「FORCE」投資

秘訣，就係靈活性(Flexibilty)、樂觀(Optimistic)、責任(Responsibility)、信念(Conviction)和優勢

(Edge)。

佢解釋話，有責任，才知道投資目標，不要賭運。靈活應變，増加彈性，以更多的策略應付變化，包括運用衍

生工具，才能捕捉投資機會；投資要樂觀，就如貿易戰，其實沒大不了，時勢做英雄，中國經濟會加快轉型，

品牌股有運行；通脹上升，有定價權的公司得益，那些「世界級股王，就係世界級毒販！」另外，Alex仲歸納

投資四大支柱，就是「眼光」、「耐性」、「膽識」及「紀律」，說易行難，大家不妨領悟一下。

至於今年Alex俾嘅「香港隊」11隻愛股，「守龍門」繼續係領展(00823)、「後防」包括：友邦(01299)、粵海

投資(00270)、北京首都機場(00694)、中國燃氣(00384)；「中場」有國泰(00293)、中海物業(02669)、碧桂園服務(06098)、銀娛(00027)及微創醫療(00853)；「前鋒」繼續只有騰訊(00700)一隻。整隊香港隊只保留上次名單中4隻股份，即領展、首都機場、中海物業及騰訊，未見兩隻科技股舜宇(02382)及瑞聲(02018)，多少反映

美中貿易戰陰霾下，兩隻股份估值欠吸引。新加入的股份當中，碧桂園服務的加入令物管股佔去兩個席位；選中

國燃氣則因為有望成為首隻「染藍」燃氣股。

筆者當然第一時間把Alex這11隻心水股儲存在EJFQ「精明選股」及「我的組合」內，方便不時一併監察走勢(勢

頭能量及RA+)，以及預測估值資料(FA+)之變動。11股中，7隻出現綠燈的強勢頭，以中國燃氣及中海物業最強

勢，正如Alex話「長路未斷，就追到佢斷纜為止！」，無講估頂，心水清嘅讀者，都知道Alex最鍾意嘅曹Sir金句係「有智慧不如趁勢」。

至於Alex愛股中，暫時勢頭最弱是銀娛，以及近期受民航發展基金返還政策改動拖累的首都機場，大家不妨多加審視，又或者利用精明選股，將港隊名單略作調整，成為自己打後兩年的心水股名單，挑戰黃國英！

羅崇博 (杜比)