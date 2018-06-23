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今日 18:14 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】李嘉誠「雙馬」等傳認購小米

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本港首隻以「同股不同權」形式上市的公司小米集團(01810)，將於下周一(25日)起招股。長和系資深顧問李嘉誠據報個人斥資3000萬美元(約2.34億港元)認購小米新股，而美圖(01357)董事長蔡文勝亦在認購名單之列，投資額或在數百萬美元。

中國科技新聞網站全天候科技報道，小米自5月3日向港交所正式提交招股書後，同日與長和(00001)組成全球策略聯盟，長和將在旗下電訊和零售門店銷售小米產品。據報，長和聯席董事總經理霍建寧當日在發布會上透露，長和對入股小米有興趣，並強調小米是一間好公司。

報道又稱，阿里巴巴主席馬雲及騰訊(00700)主席馬化騰(「雙馬」)，均以個人身份認購小米新股，涉資數千萬甚至上億美元。

小米正式公開招股之前，引入7名基礎投資者，除了其晶片供應商之一的美國高通，其他均為中資公司或基金，合共認購5.48億美元(約42.74億港元)，設有半年禁售期。中投中財娛樂認購最多，涉資1.92億美元(約14.98億港元)，其次為中移動和高通，分別認購1億美元(約7.8億港元)，其餘國開行私募基金、順豐、招商局集團及保利集團認購金額介乎2.18億至5.18億港元。

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