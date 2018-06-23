香港財經 港股直擊

本港首隻以「同股不同權」形式上市的公司小米集團(01810)，將於下周一至周四(25日至28日)招股，預期下月9日掛牌。

據了解，小米發售近22億股中，逾65%是新股，34%為舊股。在港公開發售比例為5%，每股招股價介乎17元至22元，集資47至61億美元。

此外，小米亦引入7名基礎投資者，包括中移動、順豐及招商局集團等。

消息指出，國際配售部分已獲足額認購，惟大部分投資者均以招股價下限、即近17元水平入飛。

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