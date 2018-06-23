即巿股評 港股直擊

市場對貿易戰憂慮持續，道指連跌8個交易日。內地股市周五先跌後回穩，港股走勢相若，恒指低位曾跌逾200點，一度下試29100點水平，但及後止跌回升，高位更重上29400點水平，250天線亦失而復得，收市升逾40點。向上觀望重上29500點水平的機會，支持參考29000點大關。資金流方面，周四恒指好倉有逾8200萬元流入，同日淡倉流入逾320萬元，累計5天，好倉流入逾4.9億元，淡倉流出逾3億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29000至29099點，而熊證街貨密集區則為收回價30900至30999點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29100至29199點；而熊證則主要流入之收回價區域為30726至30799點。

如看好恒指，可留意牛證(68766)，收回價28850點，行使價28700點，18年11月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(69395)，收回價30310點，行使價30460點，18年9月到期，兌換比率12000。

外圍科技股受壓，騰訊(00700)周五低位曾跌至391.2元，但及後跟隨大市逐步回穩，收市微升，重上397元。向上觀望重上400元的機會，支持參考385元水平。看好可留意騰訊購(13000)，行使價431.08元，18年9月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(11243)，行使價359.8元，18年9月到期。

港股近日走勢轉弱，加上有報道指，將在本港上市的小米集團，集資額及估值較市場原先預期的大幅縮減，港交所(00388)周五窄幅偏軟，低位曾跌至240元水平，收市跌幅略見收窄，但仍然維持跌勢。向上觀望再度重上250元的機會，支持下移至參考235元。看好可留意港交購(13063)，行使價256.28元，18年11月到期。或港交牛(68912)，收回價235.28元，行使價232.48元，19年1月到期。

市場觀望人行會否在短期內降準，內銀股周五偏軟。建行(00939)周五低位險守7.3元水平，收市向下。看好可留意建行購(17227)，行使價8.01元，18年9月到期。或建行牛(68314)，收回價7.29元，行使價7.19元，18年9月到期。工行(01398)周五曾低見6元，收市暫守該水平。看好可留意工行牛(63562)，收回價5.83元，行使價5.73元，18年9月到期。

生物科技股向好。早前有大股東配股的藥明生物(02269)，周五高位曾重上90元，收市升逾3%。看好可留意藥明購(28268)，行使價99.9元，18年9月到期。另一隻生物科技股金斯瑞生物科技(01548)，周五高位曾重上24元，收市升逾3%。看好可留意貼價金斯購(19931)，行使價24.88元，18年12月到期。

藍籌醫藥股石藥集團(01093)周五偏軟，全日受制於24元，收市微跌。看好可留意貼價石藥購(13608)，行使價24.03元，18年10月到期。或較價外石藥購(14223)，行使價26.05元，18年9月到期。中國生物製藥(01177)周五收市跌近2%，暫守12元水平。看好可留意中藥購(28181)，行使價13.52元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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