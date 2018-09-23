即巿股評 港股直擊 國際財經

道指周四(21日)依然未能擺脫劣勢，連挫8天，創去年3月後最長連跌日數，同時失守50天線，走勢轉差。Netflix開市後雖再破頂，但亞馬遜受州政府可向網上零售商徵收銷售稅的裁決拖累，股價應聲急滑，連帶各主要科技股也無法「逆市」上揚，標普500指數、納指及羅素2000指數均下跌收場，美股全面見紅。

市場上充斥各樣消息左右投資情緒，惟環球金融市場的大方向，最終還得看美滙。美滙指數自4月下旬升破50天線後，擺脫橫行3個月的徘徊區，至周四創出今年新高95.53；由89水平攀越95，累積升幅達6.8%，代表美滙成功收復去年11月上旬至今年2月的「失地」，假若整固後漲勢持續，新興市場恐怕要自求多福了(詳見本欄6月15日及16日)。評級機構惠譽也提醒，在美滙走強、中美貿易關係緊張等因素下，新興市場目前形勢較2013年「退市恐慌」(Taper Tantrum)時更嚴峻。

摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)同步在4月下旬開始下滑，至今累瀉約6.1%，亞洲貨幣指數(ADXY)期內亦跌2.3%。在新興貨幣中，本港投資者最關心的應是人民幣。4月底以來，人民幣兌美元滙價回落2.8%，相較亞洲貨幣指數的調整更深。

姑勿論人民幣貶值是否中美貿易戰的武器，但人行降準「放水」的呼聲愈來愈大，人民幣近日不斷走貶(美元兌人民幣一度突破6.5關口)，滙價有愈跌愈急之虞。

對港股來說，人民幣貶值亦加深恒指回調壓力。根據摩根士丹利最新報告，由於恒指成分股公司有六成收入屬人民幣，因此貶值將不利恒指，加上預期北水流入轉趨緩慢，以及恒指自2015年中以來首度確認跌穿200天線(註：2016年底恒指雖一度失守200天線，惟在250天線有承托力，於數個交易日後迅速重越200天線)，故認為後市下挫風險增加，並把2019年6月的恒指目標由原來30350點，下調一成至27200點。

雖然大摩進一步睇淡港股，但不代表往後必定呈現單邊跌市。回看過去一周，恒指在周初失守運行近4個月的長方形底部(介乎29800點至30000點)，及後反覆尋底，周五更一度插至29089點今年新低，是自2016年7月後第一次下破250天線，惟「牛熊線」發揮支持作用，收市前扭轉跌勢，收報29338點，倒升42點(0.15%)，250天線失而復得。

250天線向來被視為牛熊分界線，港股一旦轉入熊市，下半年至明年能否展開「最後升浪」頓成疑問，故不容有失。若恒指確認跌穿250天線，相信將下試27700點，即2016年至2018年初大型上升浪回調38.2%水平，附【圖】所見，該位置也是成交密集區底部的支持位附近。

信報投資研究部

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