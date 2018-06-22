港股直擊 即巿股評

有傳人行最快明日降準，中港股市喘穩，上證指數反彈13點或0.49%，恒指亦見回穩，250天牛熊線失而復得，全日回升42點收市，惟成交縮至不足千億元。六絕魔咒下，恒指本月已瀉1129點或3.71%，上證跌得更傷，累插205點或6.65%。

港股今日回穩，北水流入亦見增加，全日淨流入9.56億元(人民幣﹒下同)，較周四的4.38億元大增1.18倍。

市場預期油組增產，隔夜布蘭特期油挫逾2%，油股被北水拋棄，中石油(00857)全日淨沽金額達3.2億元，更淪落為北水淨沽最多個股；與油價更敏感的中海油(00883)，北水淨沽也達2億元。

水泥與環保概念俱備的海螺創業(00586)，忽然獲北水睇中，全日掃入1.1億元，成為今日北水淨買入之王。

有中資券商指內地8寸晶圓需求大，中芯(00981)有望受惠，加上「中國芯」概念，中芯獲北水追捧，全日錄得9454萬元淨買入。昨日北水淨買入最多的舜宇(02382)，買盤依然積極，全日獲北水淨購入8566萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊(00700)、中石油、中芯、招行(03968)、中海油、舜宇、融創(01918)、海螺創業、吉利(00175)及中信証券(06030)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、金斯瑞(01548)、中石油、中興(00763)、建行(00939)、融創、新華保險(01336)、綠城服務(02869)、萬科(02202)。

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