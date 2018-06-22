今日 18:37
重要通告
港股直擊
順興集團(01637)公布，截至3月底止全年盈利3558.6萬元，按年增2.54倍，每股盈利8.9仙，派末期息2.2仙。
期內，收益3.68億元，按年增26.7%。
小米4444元入場 51倍P/E
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