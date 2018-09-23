即巿股評 港股直擊

中美爆發貿易戰，資金不斷尋找受影響較少的行業。今年醫藥股持續強勢，其中具研發能力的醫療股，特別受市場注視。綠葉製藥(02186)為內地領先的製藥公司，業務覆蓋中國、美國、歐洲、日本、韓國等，產品組合包括34種產品，核心則為6種，其中5種享有專利保護，並取得領先的市場份額，主要用於治療或預防高發疾病，包括癌症、心血管疾病、糖尿病及中樞神經系統疾病，均為全球需求增長快速的種類。

綠葉製藥董事長劉殿波近日表示，從明年開始，該公司將逐漸進入收穫期，計劃每年在全球上市至少一款新藥。同時，在下一個5至10年將進行深度布局，圍繞着全球研發、全球製造及全球市場的3大戰略開展全球合作，以保證公司「2025年躋身全球製藥公司前50強」的戰略目標達成。

綠葉製藥截至去年12月底止，營業額按年上升30.7%至38.1億元人民幣，純利則增10.1%至9.81億元人民幣。儘管毛利率減少4個百分點至77.7%，但表現已優於同業。由於集團進一步深化市場滲透，以及擴大主要產品的市場份額，集團的創新藥品的銷售保持穩定增長勢頭，主要產品如力撲素、貝希、血脂康、希美納等均取得明顯增長。

期內來自腫瘤科產品收入增加19.2%至18.72億元人民幣，消化與代謝產品收入增加35.1%至7.49億元人民幣，來自中樞神經系統產品9.14倍至4.13億元人民幣，其他產品收入則增36.1%至1.37億元人民幣，而心血管系統產品則減少1.2%至6.44億元人民幣。

創新藥品涵蓋多個領域

集團於內地擁有27種處於不同開發階段的在研產品，包括11種腫瘤科產品、5種心血管與代謝產品，以及11種中樞神經系統產品。另在海外擁有處於不同開發階段的6種在研產品，包括1種於美國已完成臨床階段的在研產品，4種處於臨床階段的在研產品，以及1種於德國取得批准以開展臨床試驗的在研產品。

受惠於國內居民收入持續提升，投放於醫療健康的支出亦見增加；加上由於內地政府鼓勵藥廠自主研發，為行業提供稅務優惠。綠葉研發產銷的新藥，涵蓋多個醫療藥品領域，迎合相關病疾高速增長的情況，後市可值看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期綠葉製藥2018、2019及2020年每股盈利為1.506元、1.800元及2.088元人民幣，給予12個月目標價9.0港元，相當於今年預測市盈率26.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理