港股直擊 即巿股評

隔晚美股受壓，道指收市挫196點。港股昨日急跌400點之後，今日反覆回升， 沿250天線(牛熊分界線)爭持。

恒指低開80點，即失250天線(29295點)，開市後曾挫206點，見29089點，創去年12月18日以來新低，其後表現反覆，上午一度轉升6點，未能坐穩250天線，之後復挫過百點，中午跌78點。大市午後反覆造好，恒指升穿上午高位，尾段曾升140點，見29436點全日高。恒指收報29338點，升42點或0.1%，守250天線。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

總結全周4個交易日，恒指挫970點或3.2%；連跌兩周累挫1619點或5.2%。

全日成交額990.45億元，較上日減少約44.27億元。

國企指數收報11339點，跌24點或0.2%，再創今年以來收市新低。國指全周挫530點或4.5%；兩周累插825點或6.8%。

恒指即月期貨收市升39點或0.13%，報29335點，低水4點。

A股先低後高，滬指升0.49%；深成指挫1%。兩市成交額約2993億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升113點，報24585。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.4%；騰訊(00700)升0.2%；領展(00823)升0.8%；昨日見近兩個半月低的港鐵(00066)獲野村上調評級至「買入」， 目標價升至50元，股價升3.2%；上日大插9%、但錄2.98億元北水淨買入的舜宇(02382)升2%，不過全周插11.04%為藍籌跌幅王。相反，金融股續拖低大市，港交所(00388)跌0.7%；建行(00939)、工行(01398)和中行(03988)跌約0.5%；平保(02318)跌0.6%。

焦點板塊

燃氣股：今日突圍，華潤燃氣(01193)見32.85元創新高，收市升6.5%；中國燃氣(00384)今日收市後公布業績，股價升2.5%；新奧(02688)飆7.4%；北控(00392)升1.6%；中油燃氣(00603)升6.5%；蘇創燃氣(01430)升6.4%；港華燃氣(01083)升1.4%。

零售消費股：昨日公布去年多賺34.7%的莎莎國際(00178)獲多家券商上調目標，股價升4%；I.T(00999)升4.5%；利福國際(01212)升1.3%；大家樂(00341)中午公布去年少賺9.08%，每股連特別息共派98仙，股價升2.6%。思捷環球(00330)發盈警，預期全年經營虧損增加至介乎約21.7億至22.7億元，股價曾挫6.5%，收市倒升0.4%。相反，東方表行(00398)全年盈利勁升近7.5倍，派息大增，股價先高後低，收市跌2%。

重型裝備股：今日靠穩，重汽(03808)再創新高，收市升7.8%；中聯重科(01157)升1.8%；濰柴動力(02338)獲中金續看好，股價升3.7%；龍工(03339)升1%；三一國際(00631)升2.1%。

焦點股份

華寶國際(00336)：市前錄超過5億元成交，股價輕微高開後，曾升1.1%，其後掉頭，收市挫4.5%，成交額5.43億元。集團日前公布全年業績，盈利12.64億元人民幣，按年增長18.62%，每股派末期息15港仙。

互太紡織(01382)：公布業績後受壓，曾挫6.9%，見6.2元逾5年低，收市跌3.8%。集團截至3月底止，全年盈利7.44億元，按年下跌23.73%，每股派末期息18.5仙。全年共派45仙，按年減少四分一。

半新股：碧桂園服務(06098)午後曾升11.9%創新高，收市升9.8%，成交額14.07億元。維信金科(02003)上市第二日曾升10.8%，見22.65元創新高，收市升2.9%，成交額1.12億元。

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