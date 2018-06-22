港股直擊 即巿股評

正當全球聚焦世界盃之際，美國總統特朗普讓世界理解何謂出色的政治家。還記得特朗普於2017年1月上任初期，市場分析均認為特朗普難當大任，因此對股市前景看法偏淡。結果，恒指在2017年大升36%，美國道指及標普500指數則分別上升25%及19%。

在過往的歷史可見，上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂。從估值上來看，恒指今年高位見於1月的33484點，當時市盈率(P/E)約17倍，不致於便宜但亦不算瘋狂。有了這種估值推算之後，投資者傾向相信大市可以在企業盈利增長帶動下繼續尋頂。單從基本因素及技術分析來看，上述推算合情合理，可惜千算萬算算漏了一個特朗普，以及內地蜂擁而至的政策轉變。

友邦彈出似法國

從年初至昨日收市為止，恒指回報為負1.7%，道指回報為負0.3%，表現上看無甚特別，但實際上股市已經股災頻頻。稱得上股災，跌幅至少三成以上。大市沒有股災，何解股災卻在進行中？先從板塊入手，手機設備及通訊類股份首當其衝，藍籌股瑞聲科技(02018)從去年11月高位183.3元回調至今年低位105.9元計，七個月累挫42%。藍籌股，七個月跌四成，算多算少可自行判斷。

同業高偉電子(01415)、通達(00698)及丘鈦科技(01478)分別從去年高位5.73元、3.03元及23.15元，跌至今年低位1.67元、1.4元及6.35元，跌幅分別為70.9%、53.8%及72.6%，表現恐怖過有球王美斯在陣的阿根廷。汽車股是另一個重災區，吉利(00175)、華晨中國(01114)、比亞迪(01211)及長城汽車(02333)今年低位相對去年高位分別下挫33.2%、46.8%、43.2%及43.3%，全部死火似德國。

換個角度看，內銀股及內險股表現亦不遑多讓，建行(00939)、工行(01398)、農行(01288)及中行(03988)從年內高位下挫21.9%、20.8%、22.5%及22.2%；平保(02318)、國壽(02628)、財險(02328)及人保(01339)則從年內高位下挫25.8%、25.7%、26.6%及26.5%。雖未致於下跌三成，但整體表現實在相當失色，情況與巴西及西班牙相似。

在眾多指數成分股相繼淪陷之際，惟獨友邦(01299)，年初至今累升4.8%，第二季至今累升5.2%。若然以今年2月低位58.31元計，友邦更從低位回升18.6%。沉悶的友邦就好比今年法國隊的表現，無甚驚喜但穩打穩扎，輕輕鬆鬆在分組賽連贏兩場，這亦解釋了筆者上周選擇法國為今屆世界盃冠軍的理由。

溫水煮蛙陰乾下跌

縱使現時大市已不斷出現股災，但市場卻感受不到股災的氣氛，最主要原因有兩個，第一，今次股災並非整個大市所有股份同一時間暴瀉，而是個別板塊及股份輪流一個接一個倒下，首都機場(00694)單日急挫25%就是其中一例；第二，今次股災不少個股及板塊已錄得相當程度的跌幅，但由於屬「陰啲陰啲」地跌，而非兩三日內急插三成，市場的警覺性自然大大降低，甚至不認為已身處在股災之中。

變種股災已在進行中，手上持有股災類股份的投資者，現時沽貨經已太遲，反而應趁現時審視一下手上的「股災股」，哪些屬於可以一守，哪些屬於不能久留，盡快調整投資策略。中美貿易戰不可能永無止境地延續，政策轉變總有一天會到頭，基本因素與估值最終還是會用來判斷股份價值的天秤。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。