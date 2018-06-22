即巿股評 港股直擊

沽空機構渾水研究 (Muddy Waters Research) 於香港時間6月13日晚上狙擊美國上市的內地教育股好未來 (TAL Education Group)，指其最早自2016財政年度起開始誇大盈利，估計自2016至2018財年期間，好未來純利至少誇大43.6%，令該公司創辦人張邦鑫持股價值也由9億美元，飆至近75億美元。消息拖累當晚股價曾急挫約16%，收跌近一成至41.11美元。本港上市的教育板塊於6月14日也當災，筆者留意主板的九隻股份，按跌幅小至大排列就是楓葉教育(01317)、睿見教育(06068)、中國新高教(02001)、宇華教育(06169)、新華教育(02779)、中教控股(00839)、民生教育(01569)、21世紀教育(01598) 和澳洲成峰高教(01752)，當日盤中最大跌幅介乎3.85%至8.64%，而其中四隻於6月19日收市價較6月14日低位再跌2.16%至3.37%，就是中國新高教、楓葉教育、澳洲成峰高教和民生教育；餘下五股則反彈介乎1.19%至3.54%。

整體板塊處於高位

另想指出上述九股年初或上市以來錄得最大升幅 (按收市價計算) 均不少於三成，當中七股升逾五成，還包括三隻倍升股，就是澳洲成峰高教的1.7倍、中教控股的1.46倍和新高教的1.08倍。值得留意有八股(澳洲成峰高教除外) 於6月錄得暫時最高收市價，最多見於6月12日，一共有六隻股份，還有一股更見於6月13日，故綜合此等數據，多隻教育股是從高位回落，所以可能渾水研究是看準此板塊整體而言處於高位，所以出手狙擊。事實上，於美國被狙擊的好未來，今年最高收報46.80美元，見於6月8日 (與上述香港上市的教育股錄得高位時點相若)，較去年底收報29.71美元，累升57.52%，亦與香港教育股板塊表現類近。

跑贏大市耐人尋味

於6月20日恆指升近230點，帶動上述九股有八隻 (澳洲成峰高教除外) 錄得升幅，而升幅不足1%只有三隻，其餘五隻則介乎2.91%至5.97%，暫看狙擊消息只對上述教育股產生輕微震盪；畢竟今次渾水研究針對的是在美國上市的中國企業，自然對港股影響較少。不過值得探討是截至6月20日，今年恒指升幅只全然蒸發，教育股卻有幅跑贏大市，實是耐人尋味。撇除三隻今年才上市股份，餘下六股按6月20日收市價計算錄得市賬率介乎2.36至6.92倍。其中高於5倍有四股，就是中國新高教的5.63倍、宇華教育的6.15倍、楓葉教育的6.82倍和睿見教育的6.92倍；相對的市盈率也非常高，分別是39.94、42.32、39.21和53.83倍，與騰訊控股(00700) 的43.93倍和舜宇光學科技 (02382) 的49.12倍這些技科股接近，不過我認為教育股的行業前景，絕對遜於科技股，暗示難以支撐股價維持在這麼高的市盈率，故此認為就算不是上述狙擊消息，其他負面消息出現同樣會令整個板塊作出調整。

持續增長值得相榷

另想指出上述四隻教育股於去年每股盈利增長率 (已計算滙率調整因素) 相對為83.41%、2.94%、35.34%和12.47%，除了中國新高教，其餘三股計出的市盈增長率均大於1倍，進一步確認盈利表現未能支撐股價高企。再者中國新高教能否持續產生每股盈利增長率逾四成，也是值得相榷，所以認為已持貨投資者可能要考慮是否現為減持，甚或時離場之適當時機。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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