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今日 14:13 港股直擊 即巿股評

【異動股】麥盛資本急挫兩成 1供6集資

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麥盛資本(01194)急挫，暫時最多跌20.3%，見0.239元，現跌16.7%，成交額398萬元。

集團公布，以1供6基準供股，每股供股價0.22元，集資淨額不少於3.26億元及不多於10.96億元。

該公司將發行不少於50.03億股且不超過50.45億股供股股份，每股供股價較今日收市價0.3元，折讓約26.67%。

供股所得淨額約85%用於償還將於未來12個月到期的銀行及其他借款，約15%用於償付財務成本及一般營運資金。

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