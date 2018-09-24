即巿股評 港股直擊

讀者劉先生問：「本人以4.16元買入聯想集團(00992)，請問公司有沒有前景？可否長線持有？」(周五收報4.21元)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「如果以聯想現時的賣點或投資者的憧憬是來自兩部分，第一，究竟部分業務能否由虧轉盈，如果手機或大數據業務都可以做到的話，公司確實是有前景。但投資者於這方面都等了很長時間，而每次業績出來都令市場失望形成股價於業績過後都要下跌。現時市場仍然是期盼中，因為上次的股東會後，投資者仍然有憧憬。相比其他公司，聯想的業務都幾令我失望。這次中興(00763)事件的拖累，我都擔心公司發展方面可能受到制肘。現時股價於反彈徘徊位，我覺得要先行獲利。短線來看，4.4元的阻力位很強，於4.1元附近買入，應該可以有盈利。長線的話，我會用更多的時間觀望，暫時不是長線持有聯想的時間。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「聯想前景看法中性，第四季業績毛利率確實初見改善，主要受惠個人電腦及數據中心業務所帶動，但智能設備業務仍存在眾多不明朗因素，故目前建議最重要做好風險管理。建議以4元作為止蝕位，目標則上望4.8元。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「過去有不少投資者認為，被剔出藍籌之列的公司未必之後無運行，甚至經營有機會走出谷底。聯想集團較早前公布截至3月底止全年由盈轉虧蝕1.36億美元後，市場反應卻傾向正面，股價在業績公布後累績超過一成升幅，主要是公司全年收入及除稅前經營溢利重拾增長，當中由財年第四季度個人電腦和智能設備及數據中心業務所帶動，若撇除1.01億美元遣散費及出售武漢物業所錄得的6100萬美元收益，集團除稅前經營溢利為1.93億美元，差不多較去年同期的9700萬美元翻一番。不過，從EJFQ FA+了解券商綜合預測，則未顯示對未來兩年盈利預測有上調情況，平均目標價為4.28元，僅較現價略高，建議沽售的分析員數目微升至8個。整體來說，市場已基本上預計聯想截至2019年3月底年度業績將明顯轉虧為盈，不過盈利可持續性能見度仍較低，智能手機業務挑戰仍大，但基於聯想在6月13日出現勢頭能量轉強訊號(綠燈)，建議中線持有，4.4元之成交量密集區為止賺目標，長線暫不宜。」

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