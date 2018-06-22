即巿股評 港股直擊

貿易戰拳來拳往，美國已下定決心要打呢場硬仗，至於中國幾時還拖，暫時未知，不過呢個問題繼續困擾環球股市走勢，隔晚美股三大指數均見下挫。至於港股亦一度逼近二萬九邊沿，恒指跌破29500至32000點移動區間底部之後，今日進一步失守250日線(約29295)，即使超賣後反彈，港股短期難言轉勢，弱勢已成，暫未宜撈底。雖然恒指累積下跌逾2000點後，隨時可出現報復式反彈，只係恒指一直喺29800之下，短期好難再向上玩。即使見反彈亦不過有波幅而冇升幅。

恒指低開80點，失250天線，開市一度跌206點，低見29089點，2月底位失守後，暫守二萬九大關，上半場表現反覆，雖然曾反彈至29302點半日高位，可惜未能企穩250天線，恒指中午仍要跌78點，收報29217點；國企指數報11304點，跌60點或0.5%。A股連失多個重要支持後，今日先低後高叫做彈一彈，可惜相對累積跌幅，明顯彈力有限，始終半年結前後內地資金緊掘，未能水到渠成，A股暫難扭轉弱勢。

港交所(00388)表現確令人失望，首隻同股不同權股份小米(01810)快要招股，預計下月9日登場，入場費約4444元，死死死死真係唔多吉利，迷信嘅缸邊友話唔認購亦無蝕底。小米申請CDR上市，中證監以萬言書超過80條問題去招乎小米，生怕小米上市後累內地股民賠錢，相信港交所呢邊卻以光速時間審批其IPO申請，唔通港交所完全唔擔心小米累香港股民輸錢。同一間公司，中港兩地申請上市卻不同待遇，中港兩地證監會，確具「一國兩制」特色。雖然小米唔少星級基石投資者，但一間以產銷手機為主嘅公司，超過50倍PE估值又真貴咗啲，要阿Man去認購，倒不如拎嗰四千幾蚊去買幾部小米手機仲實際。

碧桂園服務有得諗

息口節節上升，本來係利好金融股，偏偏金融股尤其內銀股呢期唔夠精神，四大行續跌，暫時仲未搵到個可靠嘅底部。阿Man噚日講咗大市反彈至29900點前行人止步，午後再度急插，今日再回落至二萬九邊見反彈，可惜彈力亦只係一般。不過炒股唔炒市，阿Man認為新股碧桂園服務(06098)絕對有得諗，除咗其業績增長理想，股價亦見回理之外，難得新股登場蟹貨有限。只要有心人掃至貨源更歸邊。碧桂園服務仍可破頂再破頂，現價標先睇12.5，股價失守9元才止蝕離場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)