港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數下挫，道指收市跌196點。港股昨日下挫400點後，今早失250天線。

恒指低開80點，失250天線(29295點)，開市後曾挫206點，見29089點，創去年12月18日以來新低，其後表現反覆，上午11時後一度轉升6點，見29302點半日高，未能坐穩250天線，復挫過百點。恒指中午收報29217點，跌78點或0.3%，大市成交額522.2億元。

國企指數報11304點，跌60點或0.5%。

A股先低後高，滬指半日升0.35%；深成指升0.77%。

藍籌金融股續拖低大市，港交所(00388)跌1.2%；建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.5%；中行(03988)跌1%；滙控(00005)跌0.5%；平保(02318)跌0.9%。相反，友邦(01299)升0.5%；領展(00823)升0.8%；昨日見近兩個半月低的港鐵(00066)獲野村上調評級至「買入」， 目標價升至50元，半日升2.1%；上日大插9%、但錄2.98億元北水淨買入的舜宇(02382)升2.2%。

焦點板塊

零售股：昨日公布去年多賺34.7%的莎莎國際(00178)獲多家券商上調目標，股價升1.1%；東方表行(00398)全年盈利勁升近7.5倍，派息大增，半日升0.8%；I.T(00999)升半成。相反，思捷環球(00330)發盈警，預期全年經營虧損增加至介乎約21.7億至22.7億元，股價半日挫4.5%。

重型裝備股：今日逆市靠穩，重汽(03808)再創新高，半日升5.5%；中聯重科(01157)升0.9%；濰柴動力(02338)獲中金續看好，半日升1.1%；海天國際(01882)創52周低後，半日升1.1%。

焦點股份

華寶國際(00336)：市前錄超過5億元成交，股價輕微高開後，曾升1.1%，其後掉頭，半日挫4.1%，成交額5.22億元。集團日前公布全年業績，盈利12.64億元人民幣，按年增長18.62%，每股派末期息15港仙。

互太紡織(01382)：公布業績後受壓，曾挫6.9%，見6.2元逾5年低，半日跌4.4%。集團截至3月底止，全年盈利7.44億元，按年下跌23.73%，每股派末期息18.5仙。全年共派45仙，按年減少四分一。

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