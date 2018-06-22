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今日 14:09 港股直擊 即巿股評

【異動股】內地重卡銷售旺 重汽再破頂

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內地上月重卡車銷售理想，中國重汽(03808)延續強勢，最多曾漲7.7%，高見14.88元，再創新高，現造14.76元，升6.8%，成交額1.96億元。

至於獲中金續撐的濰柴(02338)升2%；中聯重科(01157)漲1.5%，造3.47元；龍工(03339)微升0.5%，造4.08元。

內地今年首5個月重型卡車累計銷量達56.02萬輛，較2017年增長15%；5月銷售量按年上升17%，至11.4萬輛，打破月銷量紀錄。

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