港股直擊 即巿股評

隔晚美股受壓，道指8連跌，為超過一年來最長連跌走勢。港股昨日挫400點後，今早勢失250天線。

道指收市挫196點或0.8%，報24461點，連跌8日，為去年3月以來最長連跌日數；納指跌0.88%，報7712點；標指跌0.63%，報2749點。

美國勞工部公布，截至6月16日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.8萬人，按周減少3000人，預期為減至22萬人。

個股方面，美國最高法院周四裁定州政府可強制向網上零售商徵銷售稅，拖低亞馬遜股價1.1%；Netflix則創上市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報74.41元，較本港上日收市高1仙；騰訊(00700)ADR收報391.76元，低5.04元；國壽(02628)ADR收報20.78元，低0.22元；中海油(00883)ADR收報12.34元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報5.71元，低6仙；中石化(00386)ADR收報7.02元，低8仙；中移動(00941)ADR收報68.58元，高3仙；聯通(00762)ADR收報9.75元，高7仙。

商品資源方面，石油出口國組織(油組)與其他產油國，很可能在周五及周六的會議上達成增產協議，隔晚紐油跌0.3%；布油挫2.3%。美滙升至11個月高位，金價則3連跌，紐約8月期金收市跌0.3%，報每盎斯1270.50美元，是去年12月20日以來最低。

夜市期指收報29018點，跌278點，較昨日恒指收市低水278點。恒指昨日低見29285點，創2月9日以來4個半月新低，幾近觸及250天線(約29282點)(俗稱牛熊分界線)，收報29296點，跌400點或1.4%，創去年12月20日以來收市新低。從技術走勢分析，恒指昨日低位與250天線僅差3點，該重要支持不宜失守，否則勢考驗今年低位29129點的承托力。

焦點板塊

本地零售消費股：莎莎國際(00178)昨日中午公布，去年多賺34.7%，每股派末期股息11仙，並為慶祝公司成立40周年，加派特別股息3仙，合共14仙，留意券商看法。東方表行(00398)全年多賺7.47倍，每股派末期息8仙及特別息15仙，合共23仙。另外大家樂(00341)和景福(00280)今日公布業績。

焦點股份

中國燃氣(00384)：今日公布業績，集團早前已發盈喜，預料2018財年淨利潤將按年增長超過45%，主要因為天然氣銷售、用戶接駁，以及增值業務板塊均錄得突出的財務及營運表現。

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