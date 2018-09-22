即巿股評 港股直擊 國際財經

美股指數周三維持強弱分明，羅素2000指數續尋頂，納指創新高7806點之餘，收報7781點亦改寫了紀錄，主要受惠五大科企FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母公司Alphabet)上漲0.15%至2.91%，除蘋果以外，四巨頭同步破頂，Netflix飆2.9%最搶鏡。FAANG表現強勁，帶動連挫3天的標普500指數轉穩，收市升0.17%。

道指獨憔悴，周三早段一度反彈104點，最終回吐42點，錄得7連跌。中美貿易戰持續發酵，引致傳統工業股如Caterpillar、波音等失勢，道指自然難有起色。美股四大指數年初迄今只有道指幾近原地踏步，顯著落後於標普500(3.5%)、羅素2000(11.2%)和納指(12.7%)的同期升幅。

美股四大指數表現兩極，反映市場對科技板塊與傳統產業看法迥異，後市究竟是科技股和小型股的升勢蔓延至整體美股，還是維持背馳狀態，參考投資者的操作(尤其是衍生工具)，或可提供一點線索。

據彭博報道，研究機構Sundial Capital Research資料顯示，期權散戶(單一交易不超過10張合約的投資者)在過去一星期買入認購期權高達450萬張，數量僅次於今年1月環球股指同創新高及2000年科網泡沫的年代，顯示投資者仍押注美股向好。

綜觀環球股票市場，也是美市一枝獨秀，其餘股指皆無甚看頭。附【圖】可見，MSCI美股指數(MSCI USA Price Return USD Index)4月以來已重展升勢，與今年1月底高峰差距逐步收窄；反觀撇除美股的MSCI世界指數(MSCI ACWI Index Excluding United States Index)卻相形見絀，自年初急瀉以來橫行約4個月，5月遠遠跑輸MSCI美股指數，更已回落至去年第四季水平，9個月的漲幅全蒸發掉。

眼見美市「獨贏」，難怪散戶無視投資銀行家的勸告，把什麼謹慎控制風險、地緣政治關係緊張、盈利增長放緩，以及聯儲局貨幣政策進入「收水」階段等負面因素通通拋諸腦後，深信美國科技公司將掌控未來，美國優先論(America First)和貿易戰勢刺激本土消費，帶動經濟增長，彷彿只要沒有更壞消息出現，納指和羅素2000指數將會繼續向上炒。當然，派對未完場，音樂椅遊戲還未結束，有誰會相信自己就是接下火棒的「大儍」(Greater Fool)？

值得留意的是，2015年A股「大時代」散場後，隨即殃及港股和其他新興市場，美股就算能夠多撐一會，也獨力難支，逃不出熊市的魔爪；如果往後「強美滙」效應放大，新興市場股滙頹勢惡化，屆時科企與小型股不知能否再支持美股獨強。

港股方面，恒生指數昨早一度反彈186點至29882點，惟乏力再上，尾市沽壓加劇，最終收報29296點，回跌400點(1.35%)，為今年最低收市位；主板成交金額1034.72億元，下挫股份佔67%。

從技術走勢分析，恒指低見29285點，與250天線(29282點)僅差3點，該重要支持不宜失守，否則勢考驗今年低位29129點的承托力。

信報投資研究部

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