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今日 22:09 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】小心港股還會陰跌

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港股又插400點收市，藍籌股接近全部下跌，收市只得三隻藍籌上升，中港兩地零售股莎莎國際(00178)逆市升2.2%，所以話賺女人錢幾時都容易，沒有季節性或經濟周期之影響，因為男人幾時都鍾意靚女，另實情是公司交到成績給投資者兼派息慷慨，今天股價逆市而上，成交量亦增加。

做淡贏面高過做好

昨晚美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合再次談論美國經濟強勁，有理由支持漸進加息政策，再次刺激美滙指數衝上高位，加據新興市場資金流回美國，導致美股納指再創新高，連帶反映美國小型公司指數之羅素2000又再次破頂，今次美國停止QE後最大規模美元回歸，全球巿場有排震，預期港股29000點絕非支持位，因特朗普在難民問題及北韓處理手法，以致與全球之貿易處理上、特別對中國開硬功之下，他在國內剛完成的民調顯示支持率升致上任以來最高點，以特朗普過往言行相信他會得勢不饒人，既然上任後他所作的動作能夠討好國民，在11月國會選舉前必再加大力度討好選民，中國給美國塑造出來作一個假想敵，正好讓特朗普拿來作台階，讓他更能走近連任一步，所以在11月前美方必咬著中方不放，貿易事件肯定沒有這麼快便完結。

中央降準暫難止跌回升

市場希望中央放水救活市場，看現在環境估計要待半年結後才有希望，因中央即使定向降準只會沖喜一日半日而已，怎樣也敵不過大市方向能讓兩地股市止跌回升，現時持現金應該較安全做法，要入市建議企認沽一邊贏面高一點，原因之一是北水繼續狅沽騰訊(00700)未有手軟，加上摩根士丹利看恒指可能低見27200點，姑勿論信與不信也為港股偏弱走勢加上一腳，上周提過須看到北水返轉頭買入港股恒指才可企穩，在內地還未走出陰霾時，小心港股還會在陰跌下難言回升之局面。

梁健雄

筆者未持有上述股票
電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

 

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