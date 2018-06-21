港股直擊 即巿股評

大摩唱淡奏效，配合人民幣貶值恐慌，中港兩地股市無運行，內地滬深兩市瀉1.37%及1.94%，恒指虎頭蛇尾，最終倒挫400點或1.35%，報29296，創今年收市新低，僅高於250天線牛熊線14點收市。

港股昨日彈完今日即散，北水流入亦回落，全日淨流入只有4.38億元人民幣，較周三的15.08億元人民幣大縮71%。

騰訊(00700)在400元關拉鋸，惟「北水」熱情冷退，全日淨流走多達8.51億元人民幣。港交所(00388)獲大和護航，維持「買入」及目標價睇360元，但市況偏淡下，「北水」選擇沽貨觀望，全日錄得淨流走2.9億元(人民幣﹒下同)，而騰訊與港交所成為北水淨沽得最多首兩隻個股。

舜宇(02382)反向路演後，大行普遍關注毛利率情況，觸發股價全日插9%，更是今日包尾藍籌，惟北水懶理密密低吸，全日錄2.98億元低吸，成為北水淨掃入最多個股。

未能重上牛熊線的招行(03968)，也獲北水追捧，全日獲2.44億元資金掃入。昨日獲北水淨買入最多的中生製藥(01177)，買盤依然積極，全日再有1.38億元北水掃入，兩日累計淨買入逾3億元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、中芯(00981)、招行、港交所、中生製藥、兗煤(01171)、神華(01088)、交行(03328)及融創(01918)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、融創、舜宇、太保(02601)、中車時代(03898)、中興(00763)、騰訊、碧桂園(02007)、港交所、新城發展(01030)。

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