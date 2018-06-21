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港交所(00388)修改上市規則，接納未有收入的生物科技公司上市。港交所行政總裁李小加出席午宴致詞時，提醒投資者要保持冷靜、集中及親力親為，決定參與生科公司投資時必須謹慎。

他表示，香港從未有過零收入的生科公司上市，對香港是重要考驗，「過程不會輕易(Not an easy ride)」。相比已有盈利往績紀錄的公司，風險相對可控，但生物科技公司在取得藥監審批、推出產品前都不會產生收入，而這行業正因為受藥監機構嚴格監管，亦有不同的里程碑需跨越，故港交所接納他們即使未有收入前可以上市。

李小加再重申，不可能靠交易所將所有壞公司隔絕門外，強調物色好公司是投資者的責任，即使引入專家顧問協助審核生科公司的上市申請是否披露得宜，港交所亦不屬意由專家顧問決定某公司能否上市，事關他們既為專家，必與行業有一定聯繫，交易所無法肯定他們是否完全沒有利益衝突，因此專家只會給予技術性意見，不會參與審批上市。

他又指，生科行業技術門檻很高，多數由浸淫該行業多年的學者、專家創辦公司，欺詐造假比較少見，亦較易發覺，但生科行業的風險來自基本因素，包括臨床測試結果不達標、產品不能通過審批，以及由於資訊不透明而引致內幕交易等。納斯達克市場的生物科技投資者多採用組合投資法(portfolio approach)，例如一口氣投資十家抗癌藥公司，期望有一家成功，足可產生回報，彌補其他公司的投資成本，但他預期在香港有大量生物科技公司上市，甚至形成行業指數之前，這種方法較難實行。