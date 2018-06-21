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今日 18:00 香港財經 港股直擊

莎莎看好下半年表現 擬大灣區設4分店

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莎莎(00178)主席郭少明表示，截至本月18日，首季香港同店銷售增長25%，收入增長29.7%，隨着下半年港珠澳大橋及高鐵通車，料帶動內地訪港客，有助推動公司業務。他表示，計劃在大灣區新增4間店舖，內地業務經過調整產品組合後，加上新增分店帶動銷售，料今年度表現有改善。

他表示，去年整合電商業務，有效控制成本，加上會計準則改變，令虧損由6000萬元縮減至逾2000萬元，配合線上線下的銷售，料電商業務持續改善。

另外，他指出，去年已續約的店舖租金按年下跌一成，今年計劃會於本港開設5間新店。

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