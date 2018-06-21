港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，A股今日先高後低，港股昨日反彈228點後，今日復軟，創下今年收市新低。

恒指高開67點，開市後曾倒跌9點，及後發力，曾升186點，見29882點全日高，之後回落，上午最多跌238點，中午跌187點，午後跌穿上午低位，尾段跌勢未有減緩，曾挫410點，低見29285點，創2月9日以來4個半月新低，幾近觸及250天線(約29282點)(俗稱牛熊分界線)。恒指收報29296點，跌400點或1.4%，創去年12月20日以來收市新低。大市今日股份下跌比例為67%，上升股比例為33%。

全日成交額1034.72億元，較上日減少63.54億元。

國企指數收報11364點，跌141點或1.2%，亦創今年收市新低。

恒指即月期貨收市跌369點或1.24%，報29296點，與恒指持平。

A股今日呈先高後低，滬指挫1.37%；深成指挫1.94%。兩市成交額約3563億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展，德法股市偏軟；美國道指期貨最新跌54點，報24616。另外，國際油價受壓，布油一度挫逾2%，最新挫1.77%；紐油挫1.48%。

藍籌金融股拖累大市，滙控(00005)跌1.1%；友邦(01299)跌2%；港交所(00388)跌1.7%。另外，中海油(00883)跌3.3%；領展(00823)跌1.8%；騰訊(00700)跌0.9%；吉利(00175)跌2.5%；中移動(00941)跌1.2%。相反，神華(01088)升0.5%；太古A(00019)升0.5%；恒隆地產(00101)升0.2%。

焦點板塊

中資金融股：A股午後下挫，重磅藍籌中資金融股領跌，建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌1.1%；平保(02318)跌0.9%；國壽(02628)創逾1年低，收市跌1.9%。券商方面，中國銀河(06881)、華泰(06886)、海通證券(06837)及廣發証券(01776)創52周低；中金(03908)挫5.7%；中信証券(06030)挫5.1%；國泰君安(02611)跌2.6%。

科技股：手機設備股受壓，舜宇光學(02382)日前進行路演，預期上半年相機模塊毛利率按年下滑，2018全年淨利潤有5%的下行空間。股價曾挫9.6%，收市挫9%，成交額31.99億元。美國總統特朗普表示，正努力解決議員對中興通訊(00763)和解協議的憂慮，股價昨日反彈兩成後，股價反覆跌1%，其A股(000063.SZ)連續第6日跌停。另外，瑞聲(02018)跌1.5%；丘鈦(01478)跌3.4%；信利(00732)跌3.7%。相反，美國晶片商美光(Micron)第三季業績勝預期，本港半導體股造好，華虹半導體(01347)創上市新高，收市升9.1%，成交額5.51億元；中芯國際(00981)升3.3%；ASM太平洋(00522)升0.5%；先進半導體(03355)升6%。

彈珠機股：日本眾議院昨日通過賭場法案，最快於本周再交由參議院審議。開賭憧憬令日本彈珠機股續成焦點，NIRAKU(01245)創逾7個月高，收市升15.3%；DYNAM(06889)曾升4.3%，收市倒挫4.3%；OKURA(01655)升0.9%。多次表明欲進軍日本賭業的新濠國際(00200)挫4.3%。

人民幣敏感股：人民幣受壓，離岸價(CNH)今日更曾跌破6.5。美元債較多的中資航空股下挫，國航(00753)跌2.5%，其A股挫3.59%；東航(00670)挫4.9%，其A股跌2.79%；南航(01055)跌2.2%，其A股挫3.99%。進口原料多數以美元結算的紙業股受壓，理文造紙(02314)跌3.1%；玖紙(02689)跌2.5%。不過森信紙業(00731)中午發盈喜，股價漲一成。

焦點股份

碧桂園服務(06098)：今日先低後高，早段曾跌2.2%，見8.82元逼近上市低位，其後落鑊曾升17.7%，收市升15.5%，成交額12.26億元。集團由碧桂園(02007)分拆，周二(19日)以介紹形式上市，開報10元，最高見11.26元。

中國重汽(03808)：股價曾升10.4%，見14元創新高，收市升9%，成交額1.92億元。內地今年首5個月重型卡車累計銷量達56.02萬輛，較2017年增長15%；當中5月銷售量按年上升17%，至11.4萬輛，打破月銷量紀錄。

莎莎國際(00178)：中午公布截至3月底止全年純利4.4億元，按年增長近三成半，末期息連特別息派14仙，股價午後曾升3.3%，收市升2.2%。

維信金科(02003)：今日上市，股價收市報20.45元，較招股價20元，高0.45元或2.3%，成交額2.79億元。不計手續費，一手200股賺90元。

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