香港財經 港股直擊

港交所(00388)行政總裁李小加表示，新上市制度推出後，已有不少新經濟公司申請上市，預料第一波新經濟公司上市將在夏季前發生，第二波則會在9月起出現。

對於新經濟公司來港會否有助本港重奪全球新股集資額首位，李小加強調，港交所並非要追求三甲地位，要由發行人及投資者決定。

至於沙地阿美(Saudi Aramco)傳於年內上市，他表示，有信心最終可以吸引沙地阿美來港，但由於屬長期過程，本港須保持耐心。

他又認為，今年市場會面對巨大挑戰，包括中美貿易摩擦等，需要保持冷靜、集中及投入。