即巿股評 港股直擊

隔晚美股別發展，科技股又有資金追捧，納指再創新高，標指亦回升，只有道指七連跌。貿易戰升溫，投資者有戒心係正常，但話市場資金完全避險咩，似乎又講唔通，納指升唔停，科技股跌一跌又有資金湧入，美股都係古靈精怪。至於港股呢，好老實講跌穿咗200日線，兼且失守多條移動平均線，加上內地股市一蹶不振狂抽港股後腿，內地半年結資金緊絀，六絕月都係凶多吉少。

恒指高開67點，開市後曾倒跌9點，其後回升186點，見29882點半日高，之後掉頭回落，跌穿早段低位，今早最多跌238點，見29457點。恒指中午報收29508點，跌187點；國指報收11443點，跌62點。兩個指數都係貼近地板行，午後都唔好有乜期望。

噚日阿Man都講過，29650至29800呢一段唔係咁易過，結果噚日午後挾淡倉，竟然一枝火箭打上去29900水平，嗰吓都咪話唔嚇瓜啲淡友。結果收市前升幅縮晒水，又落返去29700水平附近，今日又係29900點前行人止步，結果連29650都失守。之前講過內地降準對股市難有提振作用，降準只係為咗幫助銀行方便向中小企融資，唔會對股市帶嚟刺激。好明顯噚日借降準消息，大市放咗一吓煙花，今日已無以為繼。

重磅股方面仍然死到直一直，以為大笨象(00005)受惠加息兼有回購，股價重返75元後，應該有得上多一浸，結果75.5元之前已掉頭，捧場客都好難唔失望。至於內銀股上周已講明未係時候撈底，皆因都未見倒個底，留意建行(00939)跟工行(01398)已失守二月低位，睇嚟咁嘅情況下，建行好大機會下試7元搵支持，而工行見5.8機會亦大。

以為下半年陸續有新經濟股登陸，港交所(00388)應有運行，結果打頭炮嘅小米上市已一波三折，陣間又話畀人告侵權，陣間又話CDR可能要押後上市，終於集資額要縮水。頭炮已經出師不利，其他知名度較低嘅新經濟股，上市唔知仲有冇人吼。

中興(00763)之後，中國肯定要加強及加快自家研製芯片步伐，半導體股自中興出事以嚟一直有資金追捧。華虹半導體(01347)今早破頂，大升9.15%; 中芯國際(00981)挑戰上周高，半日漲5.56%; 另外，先進半導體(03355)及中電華大科技(00085)分別升3.61%及3.57%。呢個板塊值得回調時望多兩眼，搵個靚位上車。

上周提過呢啲市況下如吼新股，加達(01620)今日截飛，聽聞除咗縱橫遊(08069)及慧科資本董事總經理邱達根，連旅發局主局林建岳都有份「入飛」，可見加達嘅業務模式，獲得行內人一致認可。至於Ducan一向對投資科技及初創企業有一手，加達得佢垂青，前景應該唔錯。估值方面，2017年溢利為1236.5萬，用番3億股股份計算，就算以上限定價，PE只係10倍左右。年初AE(美國運通)宣佈擬以4.1億英鎊(相當於42.4億港元)收購英國上市公司Hogg Robinson Group (HRG) PLC，HRG無論業務模式跟規模都與加達非常類似，兩者喺楓葉國為競爭對手，同樣係旅遊業務流程管理市場的表表者。AE收購HRG其中一個最主要原因係希望聯手發展旅遊科技，旅遊+IT絕對是未來行業必爭之地。近年OTA(Online Travel Agency)急速發展，大大帶動了旅遊業務流程管理需求。目前HRG市盈率約為18倍，而加達以發售價上限計市盈率約為10倍，一睇條數加達現價確係物超所值。加上加達上限定價上市，市值都係幾億銀貨仔，應該有一定鑊氣，就算IPO抽唔中，都可上市後跟轉順風車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)