今日 12:43
重要通告
港股直擊
鷹美(02368)公布，截至今年3月底止全年盈利2.3億元，按年增48.28%。每股盈利46仙，派末期息12仙。
期內，營業收入21.09億元，按年增20.04%。
小米叫高開低集資僅480億
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紀曉風
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「亞軍廷」衰在有美斯！
球千仞
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周慧萍
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小米突煞停CDR 港IPO氣勢受挫
排版神器讀寫除障礙 理大生助人自助
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