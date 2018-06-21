港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，A股今早則反覆向下。港股昨日反彈228點後，今早復軟。

恒指高開67點，開市後曾倒跌9點，及後發力，曾升186點，見29882點半日高，之後回落，11時後走弱，跌穿早段低位，曾挫238點，見29457點。恒指中午收報29508點，跌187點或0.6%，大市成交額521.87億元。

國企指數中午收報11443點，跌62點或0.5%。

A股半日反覆低收，滬指跌0.2%；深成指跌0.7%。

藍籌金融股拖累大市，滙控(00005)跌0.5%；友邦(01299)跌0.4%；港交所(00388)跌1%；建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.5%；平保(02318)跌1%。另外，中海油(00883)跌3.3%；領展(00823)跌1.8%；騰訊(00700)跌0.3%；吉利(00175)跌1.6%；中移動(00941)跌0.6%。相反，神華(01088)升2.7%；石藥(01093)升0.8%。

焦點板塊

手機設備股：舜宇光學(02382)日前進行路演，預期上半年相機模塊毛利率按年下滑，2018全年淨利潤有5%的下行空間。股價曾挫8.9%，半日跌7.3%，成交額18.81億元。美國總統特朗普表示，正努力解決議員對中興通訊(00763)和解協議的憂慮，股價昨日反彈兩成後，今早反覆跌1.5%，其A股(000063.SZ)連續第6日跌停。另外，瑞聲(02018)跌1.9%；丘鈦(01478)跌3%；信利(00732)跌1.2%；通達(00698)跌1.2%。

半導體股：美國晶片商美光(Micron)第三季業績勝預期，半導體股今早造好，華虹半導體(01347)創上市新高，半日升9.1%，成交額3.3億元；中芯國際(00981)漲5.6%；ASM太平洋(00522)升0.5%；先進半導體(03355)升3.6%。

彈珠機股：日本眾議院昨日通過賭場法案，最快於本周再交由參議院審議。開賭憧憬令日本彈珠機股今早造好，NIRAKU(01245)創逾7個月高，半日升16.7%；DYNAM(06889)升0.7%；OKURA(01655)升1.7%。

焦點股份

碧桂園服務(06098)：今早先低後高，曾跌2.2%，見8.82元逼近上市低位，其後落鑊曾升14.2%，半日升10.6%，成交額7.3億元。集團由碧桂園(02007)分拆，周二(19日)以介紹形式上市，開報10元，最高見11.26元。

中國重汽(03808)：今早創新高，半日升8.4%，成交額1.03億元。內地今年首5個月重型卡車累計銷量達56.02萬輛，較2017年增長15%；當中5月銷售量按年上升17%，至11.4萬輛，打破月銷量紀錄。

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