港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別發展，中港股市今早則反覆向下。恒指先升後跌，再度下滑至29500點水平。

恒指高開67點，開市後曾倒跌9點，及後發力，曾升186點，見29882點半日高，之後掉頭回落，跌穿早段低位，今早最多跌238點，見29457點。恒指中午報29508點，跌187點或0.63%，大市成交額521.87億元。

國企指數報11443點，跌62點或0.54%。

藍籌股方面，煤價按周持平，神華(01088)升2.69%; 內需股逆市靠穩，旺旺(00151)及蒙牛(02319)分別升0.14%及0.18%; 舜宇(02382)管理層料鏡頭模組毛利上半年受壓，股份挫7.26%; 騰訊(00700)未能企穩400元，半日跌0.25%。

半導體股受追捧，華虹半導體(01347)今早破頂，大升9.15%; 中芯國際(00981)挑戰上周高，半日漲5.56%; 另外，先進半導體(03355)及中電華大科技(00085)分別升3.61%及3.57%。

水泥股反彈，海螺水泥(00914)升2.95%，為表現最好國指成份股; 亞洲水泥(00743)重回10天線，漲2.58%; 另外，華潤水泥(01313)及西部水泥(02233)分別升2.84%及0.75%。

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