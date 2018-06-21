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本港首隻以「同股不同權」形式上市的小米(01810)今日起展開路演，據銷售文件披露，小米每股招股價介乎17元至22元，發售約21.8億股股份，當中5%在港公開發售，集資370.6億至479.6億元。每手200股，入場費4444.34元。

小米共引入七名基礎投資者，合共認購約5.48億美元(約42.74億港元)，其中，國開行私募基金認購5.18億港元；順豐認購3000萬美元(約2.34億港元)；中國移動、高通各認購1億美元(約7.8億港元)；CICFH Entertainment認購1.92億美元(約14.98億港元)；招商局集團及保利集團分別認購2800萬美元(約2.18億港元)及3200萬美元(約2.5億港元)。

集資所得款項當中，約30%用於研發及開發核心內部產品；約30%用於擴大及加強主要在物聯網和時尚產品，以及互聯網服務領域的生態系統；約30%用於全球擴張，餘下約10%則用於營運資金和一般企業用途。

小米招股日期由下周一(25日)至周四(28日)；下周五(29日)定價，預期下月9日掛牌。

該公司估值介乎539億美元至698億美元(約4204億至5444億港元)，行使超額配售權後，估值為543億美元至703億美元(約4235億至5483億港元)。

小米原先計劃在中港兩地上市，合共集資100億美元(約780億港元)，有望成為自2014年阿里巴巴以來全球集資規模最高的新股，但擱置發行中國預託證券(CDR)後，小米整體集資額已「縮水」至現時最多約480億元。

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