即巿股評 港股直擊

噚日lunch走咗過去隔離鎮(九龍灣過牛頭角啫)，同友欄杜比同埋成日幫我執稿嘅阿強一齊食，對住一個前輩同埋一個90後暖男，呢一個鐘嘅lunch我覺得我同公主都無乜分別。多謝杜比餐飯！

都差唔多食完嘅時候，恒指忽然反彈400點，於是拿拿聲埋單走人(做online/做新聞係咁架啦)，碌到返公司睇返個市，好似彈完嗰一下就等收工咁，於是都係無做任何行動；就算今日見恒指日線圖，都係叫做「身懷六甲」，只係個樣無咁靚仔啫，不過SlowSTC(14,3)%K線準備喺低位升穿%D線架啦，比多少少耐性啦。

依家9點47分，恒指做緊29711點，升15點，最驚嚇嘅應該唔係舜宇光學(02382)曾跌8%，而係身處泰國嘅老爸whatsapp send張泰國嘅街景相去family gp chat，然後留底五個字：出發去跳傘。做囡嘅就只能夠講句：加油，小心玩！係嘅，跳傘好過癮但有一定嘅危險性；同個市一樣，上上落落好過癮，但分分鐘隨時輸死人。

開恒指牛熊證街貨圖先，依家9點53分，恒指升多咗少少，依家報緊29700點，升74點。今日睇恒指牛熊證期指張數比例約63：37，牛多過熊即係大家都博反彈。睇圖啦，下方最貼價嘅牛證係29300至29399點，呢度有相當於1588張期指，如果現價開始向下行多470點嘅話，就可以完全食到呢層街貨。至於上方嘅熊證，最貼價嘅係30900至30999點，呢度有688張期指，如果要食得晒呢度啲貨嘅話，就要個市向上行1229點先得。

從圖表上睇嘅話，大市確係有反彈嘅跡象；之但係從街貨圖上嚟講，反彈確係無意思亦無肉食。到底今次會唔會只係喺牛熊分界線前作技術性反彈，然後彈完就散？認真，諗唔通，愈諗愈肚餓，落街買早餐先。

上個星期父親節啦，原來諗住去鑽石山度探吓阿公嘅(母親嘅父親都可以慶祝吓啫)，誰不知舅父Eric要去澳洲出trip，今晚先返，結果就決定明日先同阿公補返個父親節。Well，佢老人家應該唔介意嘅，咁我估大家都唔介意【輪證贏家】聽日休息一日嘅。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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