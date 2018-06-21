香港財經 港股直擊

本港首隻以「同股不同權」形式上市的新經濟新股小米今日展開國際路演，小米將引入7名基石投資者，並預計7月9日在香港上市。

外電引述銷售文件披露，小米IPO引入7名基石投資者，合共認購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中，CICFH Entertainment認購1.92億美元；中國移動、高通各認購1億美元；CDB Private Equity認購6600萬美元；保利集團認購3200萬美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

文件稱，小米每股招股價17元至22元，發售21.8億股，其中65%新股，35%為舊股，集資額介乎370.6億元至479.6億元。

該公司估值介乎539億美元至698億美元(約4204億至5444億港元)，行使超額配售權後，估值為543億美元至703億美元(約4235億至5483億港元)。

小米原先計劃在中港兩地上市，合共集資100億美元(約780億港元)，有望成為自2014年阿里巴巴以來全球集資規模最高的新股，但擱置發行中國預託證券(CDR)後，小米整體集資額已然「縮水」至現時最多約480億元。

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