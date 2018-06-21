港股直擊 即巿股評

港股4日累挫逾千六點後昨日反彈，不過成交較跌市縮減，反映市場信心未恢復，恒指短期料在3萬點有較大阻力。

隔晚華爾街股市個別發展。受大型科技股和消費品類股份攀升推動，納指一度突破7800點，收市略為收窄，但仍創收市新高，收市升0.72%，報7781點，Facebook、亞馬遜、Netflix齊創收市新高。道指繼續受到美中貿易衝突升級拖累，雖然高開後一度升過100點，但後繼無力轉跌， 收跌42點或0.17%，報24657，連跌七天，是年多以來的最長跌浪。

國際貿易關係仍是市場關注焦點。歐盟委員會6月20日宣布，將從6月22日起，對進口自美國的28億歐元產品徵收25%的額外關稅，這是歐盟針對美國鋼鋁關稅採取的反制措施。另外，據《華爾街日報》報道，美國駐德國大使已經與德國汽車製造商寶馬、大眾以及戴姆勒等公司的領導人進行會談，他們討論了在美國和歐盟之間結束汽車關稅的建議。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.72元，較本港上日收市高0.52元；騰訊(00700)ADR收報398.67元，低1.53元；國壽(02628)ADR收報21.36元，低4仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.82元，低4仙；中石油(00857)ADR收報5.82元，低3仙；中石化(00386)ADR收報7.13元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.22元，低0.18元；聯通(00762)ADR收報9.87元，高3仙。

港股ADR指數報29671，較周三恒指收市跌25點；昨晚即月恒指夜期收市報29687點，升22點，低水9點。港股連跌4日累插1634點後回升，昨日午後在內地股市倒升下，恒指曾抽升476點，高見29944點，三萬點前受阻，收報29696點，升228點或0.8%。成交較對上一日大跌市縮減。市寬未見明顯改善，股價高於50天線比率的中線市寬於本周二急跌11.5個百分點後，昨日僅回升1.4個百分點至33%，仍然在30的支持區底部附近；3天線高於18天線比率的短線市寬更再跌4.4個百分點至26.3%，為超過四個月以來最低。恒指在250天線(約29268點)和年內低位(29129點)有不俗支持，暫時阻力位在3萬點亦即200天線附近。

焦點股份

香港興業(00480)：公布截至3月底止，全年盈利23.05億元，按年增長1.8倍，每股盈利170.7仙，派末期息7仙，另外每10股派1股紅股。

時富金融服務(00510)：昨日出售11.5萬股騰訊(00700)，套現4629.2萬元，每股平均作價402.54元，出售收益約60.7萬元。目前公司仍持有9萬股騰訊。

宏安集團(01222)：公布截至3月底止，全年盈利12.23億元，按年增長1.89倍，每股盈利6.52仙；派末期股息0.5仙。同系的宏安地產(01243)公布全年盈利18.08億元，按年增45.59倍，每股盈利11.9仙，派末期息0.65仙。

中國建材(03323)：公布以總代價19.18億元人民幣，收購西南水泥的18.7%股權。完成後，該公司將持有後者88.7%股權。

石四藥集團(02005)：公布有關聚丙烯(PP)安瓿包裝的濃氯化鈉注射液及氯化鈉注射液，已取得國家藥品監督管理局的藥品生產註冊批件。濃氯化鈉注射液用於治療低鈉血症，即指血液中含鈉量過低。

包浩斯國際(00483)：公布預期截至3月底止，全年純利將按年下降約30%至40%。

莎莎國際(00178)：今日公布截至3月底全年業績。

維信金科(02003)：今日掛牌，昨晚於輝立暗盤交易系統，收報19.8元，較招股價20元低1%。公司為中國獨立線上消費金融服務提供商，公開發售部分獲超額認購約8.36倍，一手200股中籤率為100%。