港股直擊 即巿股評

市場暫時淡化中美貿易爭拗，亞洲區股市反彈，A股低開高收，港股250天線牛熊線暫見支持，恒指扭轉連跌頹勢，收市回升228點，仍受制三萬點大關，而北水再度回流，由上日淨沽出11.62億元(人民幣﹒下同)，轉至今日淨流入15.08億元。

大市轉穩，醫藥股再成為北水獵物，首季多賺三成三的中生製藥(01177)，獲北水今日掃入1.7億元，更成為今日淨買入最多個股。昨日無懼小股災逆市升的金斯瑞(01548)，上日已獲1.08億元北水力撐後，今日再獲北水4742萬元接力，而金斯瑞全日再飆6.36%收市。

中資金融股亦見北水手影，交行(03228)及招行(03968)各獲逾1.1億元北水買入。憧憬踏入夏季用電高峰期，華能(00902)亦獲北水買入1.66億元。

復牌後飛墜的中興(00763)，股價雖然今日勁彈兩成，惟北水趁高減持，全日淨沽達1.28億元。中石化(00386)北水沽盤亦活躍，全日流走兩億元，成為北水淨賣出最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中生製藥、融創(01918)、中石化、招行、騰訊(00700)、華能、吉利(00175)、交行、中芯(00981)及神華(01088)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興(00763)、騰訊、金斯瑞、華潤啤酒(00291)、澳博(00880)、舜宇(02382)、中芯、阿里健康(00241)、金碟(00268)及人保(01339)。

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